朴寶劍同學自爆遭霸凌時期「只有他願意跟我說話」，畢業後還主動打招呼讓他難忘：永遠為他應援

真的是乖孩子呢！

韓國的校園霸凌一直是頭痛問題，近來不少藝人、偶像因為捲入霸凌爭議而遭到抵制，在韓劇《黑暗榮耀》播出後，讓此議題持續引發關注，最近有稱自己是「朴寶劍同學」網友，說出在高中時朴寶劍對他做的暖舉故事，讓他至今難忘。



在貼文中該名網友指出，自己在國中時和朴寶劍是同學，當時自己被全班孤立，沒有人願意跟受排擠的他說話，而「朴寶劍是唯一一個願意跟我當朋友的人，直到現在我都記得，我很感激」，「在升上高中後，和朴寶劍在路上相遇時，他總是會認出我、和我打招呼」。



A beautiful story about #ParkBoGum is drawing attention.



Mr. A said, "I was in the same class as PBG in middle school. I was 'bullied' & was openly ostracized in my class." "PBG was the only one who became a friend after he was paired with me."https://t.co/v6hjjdGopZ pic.twitter.com/qBZ7qlcvhi — Park Bo Gum Testimonials (@sword061693) February 8, 2023

發文者說看到朴寶劍出道成為演員時，「我真心感到開心，即使有人會說你壞話，我也永遠為你應援，因為當時你是唯一沒有欺負我的人」，貼文才剛發出就引來許多回覆，網友不停誇讚「朴寶劍真的是乖孩子」、「這麼帥又有好心腸，這太犯規啦朴寶劍！」而朴寶劍最近在做什麼呢？他和跑步團好友SEAN等人又去當志工，為需要幫助的偏遠住戶搬運炭火中。



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