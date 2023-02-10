重新出发的Pentagon Hui《BOYS PLANET》表演《Shut Down》引爆好评：撕裂舞台的程度！

重新出发的Pentagon Hui《BOYS PLANET》表演《Shut Down》引爆好评：撕裂舞台的程度！

明星   2023年2月10日   星期五16:52   Lorrie  

（封面图源：YouTube@Mnet K-POP）

很有实力呀！

在开播以前就引爆话题的选秀节目《BOYS PLANET》，在播出后讨论度持续升温，其中男团Pentagon成员Hui在确定参战后，掀起一阵话题。被问到已经顺利出道，为何选择重新参加选秀？Hui表示「这是唯一的机会」，瞬间让大家超心疼！不过在最新释出的片段中，Hui的实力让大家眼睛为之一亮！

Hui登场表演带来《Shut Down》舞台，即使重新回归练习生身分，实力却是难以掩盖的强盛！不只舞蹈到位，高音、转音部分也能轻松驾驭，被评论是「撕裂舞台的程度！」，让现场惊呼连连。片段发到网路上后，更获得压倒性好评，有网友表示「太绝了．．．」、「太让我心动，投给他了」、「这是MAMA等级的表演了」，连女团歌曲也难不倒！

在开始表演前，Hui的一席话更引起许多讨论。被评审问到参赛理由时，Hui说：「最大的主因是我渴望改变」，并说「在退伍发现Pentagon一切都变了，收到许多拒绝，也无法和想合作的对象一起共事」，这番话让网友也跟Hui的心情一样感到心酸，现在演出在社群引爆话题，许多人都表示「真心希望他成功！」

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