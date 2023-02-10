重新出发的Pentagon Hui《BOYS PLANET》表演《Shut Down》引爆好评：撕裂舞台的程度！

很有实力呀！

在开播以前就引爆话题的选秀节目《BOYS PLANET》，在播出后讨论度持续升温，其中男团Pentagon成员Hui在确定参战后，掀起一阵话题。被问到已经顺利出道，为何选择重新参加选秀？Hui表示「这是唯一的机会」，瞬间让大家超心疼！不过在最新释出的片段中，Hui的实力让大家眼睛为之一亮！



Hui登场表演带来《Shut Down》舞台，即使重新回归练习生身分，实力却是难以掩盖的强盛！不只舞蹈到位，高音、转音部分也能轻松驾驭，被评论是「撕裂舞台的程度！」，让现场惊呼连连。片段发到网路上后，更获得压倒性好评，有网友表示「太绝了．．．」、「太让我心动，投给他了」、「这是MAMA等级的表演了」，连女团歌曲也难不倒！



在开始表演前，Hui的一席话更引起许多讨论。被评审问到参赛理由时，Hui说：「最大的主因是我渴望改变」，并说「在退伍发现Pentagon一切都变了，收到许多拒绝，也无法和想合作的对象一起共事」，这番话让网友也跟Hui的心情一样感到心酸，现在演出在社群引爆话题，许多人都表示「真心希望他成功！」



<보이즈 플래닛>에 나온 이유?



그 중 가장 큰 이유는 변화가 필요했어요. 제가 잠시 공백기를 끝내고 펜타곤이라는 팀에 돌아왔을 때 상황이 많이 변해있더라고요. 저희가 원하는 분들과 일하는 것조차 힘들어져있더라고요. 거절을 그렇게 많이 당해 본 적 처음 인 것 같아요. #후이 #이회택 pic.twitter.com/zZ15c1t9Zf — (@_huiland) February 9, 2023

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