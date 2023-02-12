《One the Woman》李荷妮有望再展开「搞笑双重人生」！搭档《人生胜利组》李钟元

2021年的李荷妮可以说是爱情与事业两得意，《One the Woman》获得高收视率与声量，她也步入礼堂并在去年诞下一女，而她接下来的复出之作很可能是《夜晚盛开的花》。

据目前为止各大韩媒的报导，《夜晚盛开的花》（밤에 피는 꽃）是部讲述每晚过著双重生活的20年寡妇「如花」，遇见一位即将和17岁新娘结婚的从事官「秀浩」，完整了自己人生与爱情的故事，是部「搞笑古装搜查罗曼史」，由《来自星的你》、《红天机》张太侑导演执导。

李荷妮有望演出女主角「如花」，李钟元则有望演出男主角「秀浩」。如花的人物设定没有更多透露，但秀浩则有报导是禁卫营从事官，外貌佳、工作状况野佳，完全是都城一等一的男子汉，不过是个没有妻运的男子，是在揭露幼时父亲死亡真相的过程，与如花纠缠在一起。



剧情介绍写到「双重生活」，不难令人联想李荷妮又要继《One the Woman》再过「双重人生」了吗（《One the Woman》有译《双重人生》）？而且又是搞笑又是搜查，很有《One the Woman》古装版的味道，也会是她自《逆贼：偷百姓的盗贼》再演古装剧。



而李钟元，李钟元才以《人生胜利组》（金汤匙）主演群中的「黄泰勇」取得高知名度，想不到很快就有机会跻身第一男主角，值得关注。



《夜晚盛开的花》正讨论在MBC编排播出，而李荷妮一方对於出演与否正积极讨论中，也许很快就会进入开拍阶段。

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