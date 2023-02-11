《木偶的季节》黄泉之神欣喜若狂准备脱单，不料被季节一句无心之言送回原地！（EP.5）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第5里，木偶眼看就要完成告白获得解脱，没想到半路竟杀出「正牌女友」！



*以下包含《木偶的季节》第4集关键剧情！



木偶的告白

木偶和季节亲吻后看到前世，确定她就是雪熙没错，为了听到那句「我爱你」而积极准备告白。 其实木偶已经开始对季节产生好感，只是还没那么深：角神提醒他一旦消失就只剩季节独自痛苦，但一心想解脱的木偶对此并不在乎。



木偶想找出推季节落水的人，可惜季节没看清对方长相。 没想到这位院长打手竟主动找来季节的医院，打算将她灭口以向院长邀功。 与此同时韩哲找到了可能拍到木偶黄金车的记录仪，找到木偶也只是时间问题。



寻回都教授

太贞元以为木偶仍然是都镇宇，故意搞砸木偶的告白晚宴、告诉季节他俩早已在一起，叫季节不要夺人所爱。 季节意识到自己一直贪恋与木偶相处的时光，是时候让「镇宇人格」回归了，对著木偶大喊「消失吧！」木偶竟真的回到阴间！



好在下集预告里木偶又回来了XD这次两人真的迈入恋人关系，甚至被问何时结婚！但太贞元显然不会同意，木偶竟然说「先提出分手的人是你」，难不成都镇宇真的从黄泉路上回来了？ 《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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