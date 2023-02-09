TXT秀彬让手控疯狂！网友意外发现秀彬手超大＋修长手指：「超有男友力！」

没想到引起这么多回响～

最近回归的Big Hit男团TOMORROW X TOGETHER，新歌《Sugar Rush Ride》刚推出，就引起超惊人回响，甚至登上Billboard排行榜前100名创下佳绩。很快也将举行巡回演唱会，活动满满让粉丝MOA超期待！



先前在韩网论坛上，讨论到TXT各成员外貌，5位成员皆有不同风格、各有不同取向！而队长秀彬拥有超高身长、可爱的兔子相却超有男友感，最近有位韩国网友发现，秀彬竟然有双惊天大手，并贴出多张照片，意外掀起一阵议论。



和其他人相比，秀彬的手真的大上许多，修长的手指让人惊叹！贴文下方钓出许多手控，意外引起超多共鸣！大家看了都陷入疯狂，纷纷表示「超好看」、「人长得好看连手也是！」，过去常被说是「完美男友」型的秀彬，这双手更是隐藏满满男友力的感觉～



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