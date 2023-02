TXT秀彬让手控疯狂！网友意外发现秀彬手超大＋修长手指：「超有男友力！」

没想到引起这么多回响~

最近回归的Big Hit男团TOMORROW X TOGETHER,新歌《Sugar Rush Ride》刚推出,就引起超惊人回响,甚至登上Billboard排行榜前100名创下佳绩。很快也将举行巡回演唱会,活动满满让粉丝MOA超期待!



This week, @TXT_bighit tops the #Artist100 chart for the first time https://t.co/ZPJGGxXETa