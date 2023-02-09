TXT秀彬讓手控瘋狂！網友意外發現秀彬手超大＋修長手指：「超有男友力！」

沒想到引起這麼多回響～

最近回歸的Big Hit男團TOMORROW X TOGETHER，新歌《Sugar Rush Ride》剛推出，就引起超驚人迴響，甚至登上Billboard排行榜前100名創下佳績。很快也將舉行巡迴演唱會，活動滿滿讓粉絲MOA超期待！



先前在韓網論壇上，討論到TXT各成員外貌，5位成員皆有不同風格、各有不同取向！而隊長秀彬擁有超高身長、可愛的兔子相卻超有男友感，最近有位韓國網友發現，秀彬竟然有雙驚天大手，並貼出多張照片，意外掀起一陣議論。



和其他人相比，秀彬的手真的大上許多，修長的手指讓人驚嘆！貼文下方釣出許多手控，意外引起超多共鳴！大家看了都陷入瘋狂，紛紛表示「超好看」、「人長得好看連手也是！」，過去常被說是「完美男友」型的秀彬，這雙手更是隱藏滿滿男友力的感覺～



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