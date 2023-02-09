Ailee翻唱《Let it go》惊现「动态飞雪特效」，原是工作人员上阵加持！即兴配合+完美唱功获网赞

近日歌手Ailee举办出道10周年全国巡演，即兴演唱《冰雪奇缘》主题曲《Let it go》时突然有「雪花」从手中飘出，这舞台效果一级棒啊！XD

Ailee在个人IG分享了这段即兴演唱的影片，留言：「大家好，我是Ailsa。」



原来当天有歌迷请Ailee唱这首歌，Ailee唱到一半时突然有位工作人员弯著腰走上舞台，在她唱到「Let it go」时从背后手动制造飞雪效果！

Ailee发现雪花后惊讶地笑出来，接著继续稳定发挥唱功，工作人员也跟著Ailee的动作左右上下不断挥洒雪花、超有sense，两人就这样在毫无事先商议的情况下完美配合、成就了一次特别的演出，获得现场一阵掌声喝彩！而工作人员喷完雪花就害羞跑下台，也相当可爱XD



网友纷纷赞叹不已：「这sense太强」、「连Ailee都不知道的舞台效果」、「稳定完成演唱的Ailee好专业，中途喷雾摇晃器的工作人员也好专业」、「两个人都太可爱啦」、「看完整个人被幸福感充盈」。



히발 에일리 엉니 콘서트에서 즉석 신청곡 렛잇고 부르는 와중에 스태프님이 나오시길래 헉 음향 문제인가 뭐지하고 보고 있었는데ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/EARaOQqKxq — 학생주임 (@alwaysbeenmy) January 29, 2023

此外，Ailee从去年11月开始举办出道10周年全国巡演《One Step More》，先后在9个城市开唱，上月28和29日在大田完成最后两场公演。



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