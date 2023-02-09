Ailee翻唱《Let it go》惊现「动态飞雪特效」，原是工作人员上阵加持！即兴配合+完美唱功获网赞

Ailee翻唱《Let it go》惊现「动态飞雪特效」，原是工作人员上阵加持！即兴配合+完美唱功获网赞

KPOP   2023年2月9日   星期四14:45   Sani  

（封面图源：IG@aileeonline，Twitter@alwaysbeenmy截图）

近日歌手Ailee举办出道10周年全国巡演，即兴演唱《冰雪奇缘》主题曲《Let it go》时突然有「雪花」从手中飘出，这舞台效果一级棒啊！XD

Ailee在个人IG分享了这段即兴演唱的影片，留言：「大家好，我是Ailsa。」
（图源：IG@aileeonline截图）

原来当天有歌迷请Ailee唱这首歌，Ailee唱到一半时突然有位工作人员弯著腰走上舞台，在她唱到「Let it go」时从背后手动制造飞雪效果！

Ailee发现雪花后惊讶地笑出来，接著继续稳定发挥唱功，工作人员也跟著Ailee的动作左右上下不断挥洒雪花、超有sense，两人就这样在毫无事先商议的情况下完美配合、成就了一次特别的演出，获得现场一阵掌声喝彩！而工作人员喷完雪花就害羞跑下台，也相当可爱XD
（图源：Twitter@alwaysbeenmy截图）

网友纷纷赞叹不已：「这sense太强」、「连Ailee都不知道的舞台效果」、「稳定完成演唱的Ailee好专业，中途喷雾摇晃器的工作人员也好专业」、「两个人都太可爱啦」、「看完整个人被幸福感充盈」。

此外，Ailee从去年11月开始举办出道10周年全国巡演《One Step More》，先后在9个城市开唱，上月28和29日在大田完成最后两场公演。

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