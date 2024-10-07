TXT11月4日重磅回归！新篇章：星

男团TXT（Tomorrow X Together）已确定将在秋季回归，将於11月4日带来迷你7辑《星之章： SANCTUARY》，此次系列是继《梦之章》、《混沌之章》和《名字之章》之后的第四张专辑。

今日（7日），TXT公开了新专辑的logo预告片，前作中的「X」形标志燃起火焰，随之变换成了类似钻石的新logo。 星光洒向五条分叉的道路，logo闪烁著光芒。



TXT的歌曲以强大的叙事性闻名，此前通过将专辑和系列相连，编织出了一个完整的故事线，描绘了当代大部份青年的成长历程。 前作《Minisode 3： TOMORROW 》汇集了过往所有系列的故事，讲述了主角回忆起曾经的约定，寻找曾经共同许下承诺的「你」的故事。



全新篇章也准备了令人著迷的故事线。 BigHit Music表示：「新专辑将满足粉丝们的『TO-pride』（TXT + 自豪感），请大家期待TXT将在新作中展现的样貌。」

另外，《星之章： SANCTUARY》将於10月7日上午11点开始预售。

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