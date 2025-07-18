防弹少年团J-HOPE的军中「精神支柱」竟是她们？ 顺便大爆料BTS内部「韩食派」与「小学生口味」之争！

谁能想到，即便是世界级的巨星，在军队里也需要「精神食粮」来熬过艰苦的训练？ 防弹少年团（BTS）成员J-HOPE最近就大方自曝，他服役期间的续命法宝，竟然是当红女团IVE的歌单，并激动地将其封为「军中之神」！

这幕有趣的爆料发生在他最近做客的网路综艺《人气歌谣-结束后去小卖部吧》中。 当主持人——IVE的「忙内」李瑞（Leeseo）小心翼翼地问起前辈在军队有没有听她们的歌时，J-HOPE立刻兴奋地表示：「当然了！IVE的歌我在军队里可是听到耳朵都要长茧了！」



他更是忍不住对著镜头，向昔日的军中后辈们「隔空喊话」炫耀起来：「底下的后辈们现在肯定要疯了！看到IVE本人就坐我旁边，得吓一大跳吧？ 看见没？ 你哥我就是这么厉害的人！」这番突如其来的「哥就是这么拽」式发言，瞬间让整个录影棚笑得人仰马翻。



更让人捧腹的是，J-HOPE对IVE的喜爱绝非场面话。 他不仅点名自己的最爱单曲是〈Off The Record〉，甚至连MV里的一个特定场景都记得一清二楚，这波「铁粉认证」直接让原唱Leeseo本人都惊呆了。 他最后用一句「对军人们来说，IVE就是神！」给出了最高评价，生动地描绘出女团音乐在军营中的治愈力量。



被前辈的真诚打动，Leeseo当场为J-HOPE制作了一个爱心饭团以示感谢，并送上「军旅生活加油」的暖心应援。 而暖男J-HOPE也没闲著，反过来为辛劳的节目组全员制作饭团，上演了一场温馨的「逆应援」。



在制作饭团的过程中，J-HOPE也顺势大爆料，揭开了BTS成员们不为人知的「饭桌秘密」。 据他所说，队内口味可分为两大阵营：「韩食死忠派」和「小学生口味派」。 「Jimin、V和RM是坚定的韩食派，最爱泡菜炒饭这类。 」J-HOPE介绍道，「而我和SUGA则热衷於满世界找当地美食。 」至於大哥Jin，J-HOPE歪著头想了想，笑著说：「Jin哥的口味太固定了...... 嗯，他应该也算韩食派吧！」这些琐碎又可爱的小细节，让粉丝们彷佛看到了偶像们生活中的模样。



这期充满欢笑与温情的节目，不仅展现了J-HOPE作为乐坛大前辈的亲和力，也让人们看到了偶像们在舞台之下，同样需要音乐慰藉和美食分享的真实一面。

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