BTS柾国时隔两年开设新IG，没有大头照也没贴文～却瞬间拥有642.5万追踪人数！

BTS 防弹少年团的忙内柾国（Jung Kook）睽违两年开设全新的IG帐号，却出现了超级惊人的成绩！！！

柾国在昨天（15日）开设了新Instagram帐号，该帐号目前仅追踪了团体成员与官方帐号。

本人则透过粉丝平台「Weverse」的直播亲自说明帐号真伪：「这是我的，My name is 柾国。」证实帐号（mnijungkook）确实为本人所持有。



尽管该帐号尚未设置个人头像，也尚未发布任何贴文，但粉丝人数已迅速攀升。根据当天（韩国时间）下午5点的统计已有150万人追踪，到了5点45分更突破173万人，短短一小时内增加了近20万名粉丝。（本篇截稿时已累积了642.5万的追踪人数！）



▼前天个人直播时，还唱了最近 Netflix 热门动画电影《Kpop 猎魔女团》中的〈Soda Pop〉...等多首热门歌曲，让粉丝们都相当惊喜：

回顾2021年12月，BTS全体成员曾开设个人IG帐号。当时柾国仅花约4小时就突破1000万追踪者，成为继V之后，全球最快达成千万粉丝的纪录保持人之一。

然而，柾国在2023年2月突然删除了帐号。他曾表示：「因为不想用了就删了，App也马上删了，今后应该也不会再用了。」坦言当时的退出原因。



另一方面，BTS全体成员已於今年6月完成兵役，最后一批服役成员也顺利退伍。团体计划於2026年春季正式回归，目前正一边进行个人活动、一边筹备新专辑。



＊延伸阅读：《Kpop 猎魔女团》爆了又爆！BTS柾国也陷入这部电影的魅力，因为看了这一幕而感动落泪



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