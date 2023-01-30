New Jeans音乐节目分组抢一位，Danielle见《OMG》第一秒失落！网困惑：这也是你们的歌呀？

这还是New Jeans的歌呀！

要说最近的大势女团，非NewJeans不可！由王牌制作闵熙珍亲自策划，主打Y2K风格，全员出道年纪不过17、横空出世空降kpop界，一出道就以清新青春感攻陷大众耳朵，让世界持续沉浸千禧怀旧风潮。



最近成员Danielle在音乐节目中的表现而备受讨论。IVE成员张员瑛自音乐节目《Music Bank》下车后，由New Jeans队长Minji暂时代打。在最新一集中，New Jeans分成《Ditto》、《OMG》两个队伍争夺一位，Danielle在《Ditto》组看著分数飙高感到开心，没想到公布成绩后竟是《OMG》第一！Danielle失落的表情直接被拍下。



danielle's reaction when OMG won

(she was team ditto) pic.twitter.com/kST1h3u68L — danielle pics (@daniellepicsx) January 27, 2023

节目播出后在网路上掀起热议，网友笑说「这也是New Jeans的歌呀」、「太可爱太真实了！」。先前Danielle因误用「春节用语」，事发后快速道歉，反而因此扭转局面，被赞「有担当」、「道歉的俐落也知道自己的错，很棒！」、「近期最佳道歉范本」。人人都会犯错，Danielle没有躲藏反而帅气出面，更让大众接受度升高。



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