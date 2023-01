New Jeans音乐节目分组抢一位，Danielle见《OMG》第一秒失落！网困惑：这也是你们的歌呀？

这还是New Jeans的歌呀!

要说最近的大势女团,非NewJeans不可!由王牌制作闵熙珍亲自策划,主打Y2K风格,全员出道年纪不过17、横空出世空降kpop界,一出道就以清新青春感攻陷大众耳朵,让世界持续沉浸千禧怀旧风潮。



最近成员Danielle在音乐节目中的表现而备受讨论。IVE成员张员瑛自音乐节目《Music Bank》下车后,由New Jeans队长Minji暂时代打。在最新一集中,New Jeans分成《Ditto》、《OMG》两个队伍争夺一位,Danielle在《Ditto》组看著分数飙高感到开心,没想到公布成绩后竟是《OMG》第一!Danielle失落的表情直接被拍下。



