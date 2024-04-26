闵熙珍记者会造型被赞有sense引发单品销售一空！竟与NewJeans Minji如出一辙

闵熙珍昨（25）日突然大动作开记者会可谓引发「闵熙珍之乱」，包括抱怨闵熙珍的话题性宛如自然灾害级盖过所有、起哄闵熙珍脱口秀很有趣可以出道了、抢购闵熙珍身上穿的单品……

*相关报导：闵熙珍记者会负面效应：ZICO员工怠惰(?)、Paul Kim结婚没人知、偶像回归都被盖‎

说到闵熙珍的造型，CGS.有机棉绿色条纹上衣，搭上MLB（美国职棒大联盟）洛杉矶道奇（Los Angeles Dodgers）蓝色棒球帽，简单随性，不少人称赞很有Sense（品味），疑似引发群众趋之若鹜购买，最后抢购一空的情形。



민희진 기자회견 옷 정보 공유합니노 pic.twitter.com/g0vKOjp8u1 — 경자 (@Nabukheenak0) April 25, 2024

有趣的是，今（26）日上午NewJeans开始为新单曲专辑《How Sweet》宣传，成员Minji（金玟池）的造型竟和闵熙珍如出一辙，品牌细节不太一样，但乍看都是绿条纹加上蓝棒球帽。



此事传开后，X（原Twitter）有人说：「知道闵熙珍记者会的服装是（NewJeans）专辑风格后，才知道闵熙珍真的超乎我们的想像。」或许是暗指「闵熙珍没有记者会上看起来的傻」（详情可见：【韩网热门】闵熙珍记者会后舆论大反转），获1.7万转发，甚至还在飙升中。



민희진 기자회견 룩이 이거 앨범 컨셉이라는 걸 알고 보니 진짜 민희진은 우리의 상상 이상이구나 싶어졌음 pic.twitter.com/UPNVOrdPvL — 에스텔 (@Estel_Eldalieva) April 26, 2024

不过，有网友附上更早前闵珍熙穿另一款绿条纹的上衣说：「『记者会的服装原来是专辑风格啊』别人看了还以为是闵熙珍说的呢。虽然看起来复制贴上，但是绿色条纹就是闵熙珍最喜欢的打扮……」怒斥「不要再把她套上聪明到让人害怕的婊子框架了」，并反呛「《辣妹过招》看太多了，虽然那是gay喜欢的」。获470多赞。



“ 기자회견 룩이 이거 앨범 컨셉이라는 걸 알고 보니” > 누가보면 그렇다고 민희진이 말해준줄~ 갖다붙이기 나름이라지만 초록스트라이프 걍 민희진애착룩이고요..무서울만큼똑똑한bitch 프레임 그만 씌우길; meangirls 너무 보셨다 gay's favorite 이라지만 https://t.co/iDXEetgJQq pic.twitter.com/iFeHwyfJ1Z — 내코 Ahee (@suhwa_postpone) April 26, 2024

另外也有一则贴文写下：「原来闵熙珍让记者会造型流行，是NewJeans的回归宣传啊。」转发里其他网友也开始表达自己的意见，猜测闵熙珍是把自己喜欢的日常装扮套用在女儿NewJeans身上，也有人表示知道位什么闵熙珍穿的单品会售罄了：「Minji穿起来也漂亮，但衣服本身就很时尚、舒适、漂亮，房时爀喜欢的风格很老气，正是大叔喜欢的类型，过时了」。



그건 그런데 모자랑 옷은 거의 항상 그렇게 입고 다니시던데요........ 그저 대표님의 일상룩을 본인이 사랑하는 딸(notreal)에게 입히신게 아닐지 https://t.co/2x8ESn1V1f pic.twitter.com/XAp3pnMQ1C — 쭈 (@jju_hanni) April 26, 2024

왜 모자며 옷이며 완판됬는지 알겠다

민지가 입어서 예뻐보이는 것도 있지만 일단 옷 자체가 트랜디하고 편하고 이쁨

방시혁취향이라고 올라왔던 컨셉 올드함 딱 아재들이 좋아할 타입임 한물갔달까 https://t.co/lzbagfn5YK — 닉은 영주권 준비중 (@seseasl) April 26, 2024

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻