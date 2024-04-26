闵熙珍记者会造型被赞有sense引发单品销售一空！竟与NewJeans Minji如出一辙
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闵熙珍记者会造型被赞有sense引发单品销售一空！竟与NewJeans Minji如出一辙

KPOP   2024年4月26日   星期五16:40   草莓  

（封面图源：TVDaily、X@NewJeans_ADOR）

闵熙珍昨（25）日突然大动作开记者会可谓引发「闵熙珍之乱」，包括抱怨闵熙珍的话题性宛如自然灾害级盖过所有、起哄闵熙珍脱口秀很有趣可以出道了、抢购闵熙珍身上穿的单品……

（图源：TVDaily）

*相关报导：闵熙珍记者会负面效应：ZICO员工怠惰(?)、Paul Kim结婚没人知、偶像回归都被盖‎

说到闵熙珍的造型，CGS.有机棉绿色条纹上衣，搭上MLB（美国职棒大联盟）洛杉矶道奇（Los Angeles Dodgers）蓝色棒球帽，简单随性，不少人称赞很有Sense（品味），疑似引发群众趋之若鹜购买，最后抢购一空的情形。

（图源：United Arrows 网站截图）

有趣的是，今（26）日上午NewJeans开始为新单曲专辑《How Sweet》宣传，成员Minji（金玟池）的造型竟和闵熙珍如出一辙，品牌细节不太一样，但乍看都是绿条纹加上蓝棒球帽。
（图源：TVDaily、X@NewJeans_ADOR）（图源：TVDaily、X@NewJeans_ADOR）

此事传开后，X（原Twitter）有人说：「知道闵熙珍记者会的服装是（NewJeans）专辑风格后，才知道闵熙珍真的超乎我们的想像。」或许是暗指「闵熙珍没有记者会上看起来的傻」（详情可见：【韩网热门】闵熙珍记者会后舆论大反转），获1.7万转发，甚至还在飙升中。

不过，有网友附上更早前闵珍熙穿另一款绿条纹的上衣说：「『记者会的服装原来是专辑风格啊』别人看了还以为是闵熙珍说的呢。虽然看起来复制贴上，但是绿色条纹就是闵熙珍最喜欢的打扮……」怒斥「不要再把她套上聪明到让人害怕的婊子框架了」，并反呛「《辣妹过招》看太多了，虽然那是gay喜欢的」。获470多赞。

另外也有一则贴文写下：「原来闵熙珍让记者会造型流行，是NewJeans的回归宣传啊。」转发里其他网友也开始表达自己的意见，猜测闵熙珍是把自己喜欢的日常装扮套用在女儿NewJeans身上，也有人表示知道位什么闵熙珍穿的单品会售罄了：「Minji穿起来也漂亮，但衣服本身就很时尚、舒适、漂亮，房时爀喜欢的风格很老气，正是大叔喜欢的类型，过时了」。

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