New Jeans音樂節目分組搶一位，Danielle見《OMG》第一秒失落！網困惑：這也是你們的歌呀？

這還是New Jeans的歌呀！

要說最近的大勢女團，非NewJeans不可！由王牌製作閔熙珍親自策劃，主打Y2K風格，全員出道年紀不過17、橫空出世空降kpop界，一出道就以清新青春感攻陷大眾耳朵，讓世界持續沉浸千禧懷舊風潮。



最近成員Danielle在音樂節目中的表現而備受討論。IVE成員張員瑛自音樂節目《Music Bank》下車後，由New Jeans隊長Minji暫時代打。在最新一集中，New Jeans分成《Ditto》、《OMG》兩個隊伍爭奪一位，Danielle在《Ditto》組看著分數飆高感到開心，沒想到公布成績後竟是《OMG》第一！Danielle失落的表情直接被拍下。



danielle's reaction when OMG won

(she was team ditto) pic.twitter.com/kST1h3u68L — danielle pics (@daniellepicsx) January 27, 2023

節目播出後在網路上掀起熱議，網友笑說「這也是New Jeans的歌呀」、「太可愛太真實了！」。先前Danielle因誤用「春節用語」，事發後快速道歉，反而因此扭轉局面，被讚「有擔當」、「道歉的俐落也知道自己的錯，很棒！」、「近期最佳道歉範本」。人人都會犯錯，Danielle沒有躲藏反而帥氣出面，更讓大眾接受度升高。



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