宋仲基要当爸爸了！D社公开其妻子与岳母一同在婴儿用品店购物的照片

今日（30日），宋仲基通过官方网站告诉粉丝们，自己即将结婚，而女友Katy Louise Saunders也怀有宝宝，两人将共组家庭、共度余生。

宋仲基於去年底（2022年）认爱英国女友Katy Louise Saunders‎，‎两人在今天登记结婚，并即将迎来新生命‎。而其所属社的相关人员向媒体透露，宋仲基与Katy Louise Saunders将举行婚礼，但时间尚未确定。

随后，「D社」Dispatch也公开宋仲基的新婚妻子与岳母一同逛街的照片。据报导指出，Katy随宋仲基来到韩国，一起住在汉南洞的别墅里。两人不在乎周遭的视线，很自然地逛超市和旅行。宋仲基为了不让Katy的在韩生活不便，尽了最大努力。Katy怀孕后，宋仲基也将她的父母接到韩国。而Dispatch方面在1月时，拍摄到Katy与母亲一起逛婴儿用品店。

另外，宋仲基在去年12月公开与Katy的恋情。但有网友发现，在更早的「2022 APAN Star Awards」上，以《黑道律师文森佐》获得大赏的他，就曾‎「放闪」‎、感谢自家女友。

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