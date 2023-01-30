赠票：20周年4K修复重返大银幕——电影《缘起不灭》台湾场交换券

如大家想重温20年前这份浪漫感动...KSD现在送出电影《缘起不灭》台湾场交换券给大家，就有机会在大银幕下看这部经典级催泪纯爱大作！

详情请参考以下：

送出： 《缘起不灭》台湾场交换票券１０张 (送出给5位，每位可得2张)

活动日期：即日起至2月5日

公布日期：2月6日中午

（於此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

(1) 追踪 「KSD 韩星网 Instagram」 如下图，按下追踪（蓝圈）



(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／将以电子邮件方式寄给得奖者，再请到得奖者现场换取门票观赏

故事大纲：

有一种爱情 你一辈子都不会忘记！

电影剧情讲述梓希自小与母亲珠喜（孙艺珍分饰两角）同住，某天梓希无意中发现一个藏著母亲初恋回忆的神秘箱子，透过母亲留下的情书并重现初恋回忆及过程，原来母亲与初恋对象（曹承佑饰演）因为家世悬殊而陷入痛苦与纠结之中，而有了一段刻骨铭心的爱情，再回到自己现今的生活则是陷入单恋的纠结中，梓希发觉自己和母亲的境遇竟如此相似，但和母亲不同的是，她决心对抗命运、追求自己的真爱与幸福。



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：甲上娱乐

图片：甲上娱乐提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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