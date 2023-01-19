SEVENTEEN净汉＆NCT Ten观YSL秀，全黑踩高跟气场超杀！结果私下都是小甜豆？

两位台上台下风格差太多啦！

最近法国高级品牌Yves Saint Laurent开秀，进行《2023秋冬男装》大秀，韩国这边邀请SEVENTEEN成员净汉与NCT成员Ten成为座上嘉宾，先前净汉应品牌方要求不能比出爱心手势，而被大家笑说「爱心被封印了！」



Ten一现身机场造型马上引起讨论！一身黑色排扣套装，配上高跟靴，贵族风范十足，大概也只有Ten驾驭的来了！手上还拿著YSL特别包款，精致有型！



两人在秀场现场照曝光，一现身就引起全场尖叫，为了符合YSL风格，两人皆以全黑造型现身，干练俐落又渗透著隐约的高贵感，成为媒体追逐的镁光焦点！



JEONGHAN AND TEN AT PFW x YSL OH MY GOSH pic.twitter.com/HxOz8dM2N2 — tricia (@jwooshiluvr) January 18, 2023

虽然在YSL秀场中看起来冷咧难亲近，但其实两人私下个性超可爱，很喜欢撒娇！净汉喜欢以可爱语气和粉丝互动，先前的IG自我介绍栏位也是可爱的打上「偶尔会来找大家的喔～」这次巴黎行虽被封印爱心，还是和同团成员Hoshi一起比爱心啦！



而Ten平常舞台风格又欲又冷酷，浓烈的眼妆加上不笑的表情，看起来超难接近！但是他一笑起来就跟猫咪一样，连个性也很萌！和WayV同团成员待在一起，就绽放出可爱笑眼了！



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