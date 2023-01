SEVENTEEN净汉＆NCT Ten观YSL秀，全黑踩高跟气场超杀！结果私下都是小甜豆？

两位台上台下风格差太多啦!

最近法国高级品牌Yves Saint Laurent开秀,进行《2023秋冬男装》大秀,韩国这边邀请SEVENTEEN成员净汉与NCT成员Ten成为座上嘉宾,先前净汉应品牌方要求不能比出爱心手势,而被大家笑说「爱心被封印了!」



Ten一现身机场造型马上引起讨论!一身黑色排扣套装,配上高跟靴,贵族风范十足,大概也只有Ten驾驭的来了!手上还拿著YSL特别包款,精致有型!



两人在秀场现场照曝光,一现身就引起全场尖叫,为了符合YSL风格,两人皆以全黑造型现身,干练俐落又渗透著隐约的高贵感,成为媒体追逐的镁光焦点!



JEONGHAN AND TEN AT PFW x YSL OH MY GOSH pic.twitter.com/HxOz8dM2N2