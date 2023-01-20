《黑暗荣耀》宋慧乔主演的戏，都是韩剧变迁史上的重要转折点！从《蓝色生死恋》到《太阳的后裔》

就真的是看著宋慧乔长大的，完完全全是韩剧教科书上女神一般的人物。大家第一次认识她是在哪一部作品呢？

在韩剧发展的变迁史中，宋慧乔主演过的电视剧，大大影响著亚洲市场的变化，近期在 Netflix 上大获成功的《黑暗荣耀》，也成为了女性复仇剧的全新里程碑。

▼首先是2000年她和宋承宪携手主演的 KBS《蓝色生死恋》，成为当代韩剧必知的身世狗血剧，超级虐恋又罹患血癌的角色恩熙，让不少观众都忍不住为她痛哭，在当时造成很大的轰动。



〈祈祷〉OST



▼接著是2004年与Rain主演 KBS《浪漫满屋》，韩剧已被悲情主人公&狗血身世剧格式化的情况下，忽然有一部清新浪漫的爱情故事，也拿下了非常棒的收视成绩，奠定了韩剧爱情喜剧的基础。



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▼之后，2016年与宋仲基主演 KBS《太阳的后裔》，韩剧史上第一部以100%事前制作，拍完才播出的作品，播出后红遍全亚洲，本来只有女生在追韩剧，据说连男生也急著下班，只为了追看《太阳的后裔》。



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最后，就是在 Netflix 上线的《黑暗荣耀》，播出后便引发热烈回响，看过的人都大推的好作品，宋慧乔也成为了韩剧复仇史上的代表人物，目前仅播出了前8集（上半部），复仇之路仅仅在酝酿阶段，就让大众产生极强的共鸣感，官方也确定后8集（下半部）会在3月10日上线，一起期待播出吧。



〈漫漫长夜〉OST



大家又是从哪一部作品，认识宋慧乔的呢？

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