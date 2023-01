SEVENTEEN淨漢＆NCT Ten觀YSL秀，全黑踩高跟氣場超殺！結果私下都是小甜豆？

兩位台上台下風格差太多啦!

最近法國高級品牌Yves Saint Laurent開秀,進行《2023秋冬男裝》大秀,韓國這邊邀請SEVENTEEN成員淨漢與NCT成員Ten成為座上嘉賓,先前淨漢應品牌方要求不能比出愛心手勢,而被大家笑說「愛心被封印了!」



Ten一現身機場造型馬上引起討論!一身黑色排扣套裝,配上高跟靴,貴族風範十足,大概也只有Ten駕馭的來了!手上還拿著YSL特別包款,精緻有型!



兩人在秀場現場照曝光,一現身就引起全場尖叫,為了符合YSL風格,兩人皆以全黑造型現身,幹練俐落又滲透著隱約的高貴感,成為媒體追逐的鎂光焦點!



JEONGHAN AND TEN AT PFW x YSL OH MY GOSH pic.twitter.com/HxOz8dM2N2