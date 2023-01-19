SEVENTEEN淨漢＆NCT Ten觀YSL秀，全黑踩高跟氣場超殺！結果私下都是小甜豆？

兩位台上台下風格差太多啦！

最近法國高級品牌Yves Saint Laurent開秀，進行《2023秋冬男裝》大秀，韓國這邊邀請SEVENTEEN成員淨漢與NCT成員Ten成為座上嘉賓，先前淨漢應品牌方要求不能比出愛心手勢，而被大家笑說「愛心被封印了！」



Ten一現身機場造型馬上引起討論！一身黑色排扣套裝，配上高跟靴，貴族風範十足，大概也只有Ten駕馭的來了！手上還拿著YSL特別包款，精緻有型！



兩人在秀場現場照曝光，一現身就引起全場尖叫，為了符合YSL風格，兩人皆以全黑造型現身，幹練俐落又滲透著隱約的高貴感，成為媒體追逐的鎂光焦點！



JEONGHAN AND TEN AT PFW x YSL OH MY GOSH pic.twitter.com/HxOz8dM2N2 — tricia (@jwooshiluvr) January 18, 2023

雖然在YSL秀場中看起來冷咧難親近，但其實兩人私下個性超可愛，很喜歡撒嬌！淨漢喜歡以可愛語氣和粉絲互動，先前的IG自我介紹欄位也是可愛的打上「偶爾會來找大家的喔～」這次巴黎行雖被封印愛心，還是和同團成員Hoshi一起比愛心啦！



而Ten平常舞台風格又慾又冷酷，濃烈的眼妝加上不笑的表情，看起來超難接近！但是他一笑起來就跟貓咪一樣，連個性也很萌！和WayV同團成員待在一起，就綻放出可愛笑眼了！



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