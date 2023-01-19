一波未平一波又起！《Trolley：命运交叉点》谁的「真心」才是需要被怀疑的（EP.9-10）

《Trolley：命运交叉点》第8集尾声下了震撼弹，原来南智薰可说是金秀彬间接害死的，这也说明了南中道为何厌恶她，不过从本周第9、第10集来看，金惠调虽然悲痛，但很清楚秀彬和她当年一样是受害者。

《Trolley：命运交叉点》第9集收视回升至4.4%跃升月火剧收视之冠，更胜同时段的《头脑共助》以及稍早的《Missing：他们存在过2》，可惜第10集掉到3.3%直接垫底，这三档月火剧收视可说是咬很紧、不分轩轾。观众目前对《Trolley：命运交叉点》的评价还是不乏「节奏太慢」、「不晓得要表达什么」，但从收视数据上来看仍有基本盘，观众还是好奇剧情走向。

（以下涉及剧情）



金惠调曾要求南中道停手，不想再见医学生坠楼事件扩大，再伤害到任何留下来的人，无论是医学生伤害的南宫率家人，还是医学生的家人。可惜事与愿违，姜弘循议员再偷偷揭露南宫率其实是性工作者，此举不仅打击了南中道的选情、南宫率与奶奶的名声，医学生家长也再度饱受酸言酸语之苦。

金惠调当年与陈丞昊发生的事情，姜弘循也掌握了一二，不过南中道收到崔基允的爆料，拿李流新勾结姜弘循炒地皮的证据，交换了金惠调当年的事情。然而，就像他对医学生事件所做的准备，在南宫率被爆出是性工作者后，他马上让人上传被医学生父亲殴打的影片，南中道这次又要做好金惠调与陈丞昊事件被掀的准备，金惠调答应了公开，但不要在大众前露脸。



最终，金惠调与陈丞昊的事情还是被摊在大众眼前，金惠调被骚扰、被冠上杀人犯罪名的阴影全涌上来。不过，从下集预告显示这只是梦，但金惠调被要求上电视、参与记者会，而金秀彬与南智薰的事情也很危险，姜弘循的辅佐官知情金秀彬的过往，可能会再拿此事反击。



▼11集预告



回过头来看，第9集标题是「真心」，围绕著登场人物的「真心」，从丽贞姐要求金惠调不要相信金秀彬开始，到金惠调因南中道道歉被打继而表明了对南中道的真心毫不怀疑，究竟谁才拥有「真心」？金秀彬曾说丽贞姐不值得信任，金秀彬好似也用那件事敲诈了她，南中道道歉被打像是故意做秀，实际上真的怀抱对医学生家属的一分同感与歉疚吗？

另外，前几集观众对於金惠调埋藏的秘密有很大的质疑，不解她为何身为受害者却如此害怕，不过随著剧情开展，观众越来越能理解她是因为「害怕不被信任」，由於加害者身亡、案件终止调查，没有任何人能还给她公道，还被扭曲是说谎、背负杀人罪名。



看著她面对记者涌起阴影，观众心疼不已亦有所共鸣，Naver TV上表达：

「现实是不相信自己，所以才会躲起来，就像第一次去警察局一样，金贤珠（金惠调）懦弱无力知道无法对抗，而且人们也不相信，所以躲了起来。现实事件中，不是见过无数次加害者一方与受害者一方相互角力吗？ 在这里，最终她为了保护朴喜洵（南中道），而朴喜洵为了自己的政治地位将金贤珠带到台面，那么无力的受害者无论在哪都会被利用。」

「刚开始我也觉得怎么会有这样的电视剧，但想想自己应该也会自责吧，更何况加害者是死亡的话……ㅠㅠ 很难吧，从法律的尺度来看很明显，但人心总是在边界上游移。ㅠㅠ」

「这说明了周围人如果自杀，带来的心理创伤是很辛苦的。」

「加害后自杀的话会成为受害者，而受害者会被当作加害者，似乎很好的表现出了这肮脏的世界。看的时候血压虽然会上升，但希望可以得出好的结论。加害者如果自杀会带来更大的伤害，受罪好好生活吧！」

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