NCT DREAM将於3/25首度来港举行巡回演唱会！

演唱会将於2月公布发售详情,大家要密切留意公告等扑飞了。

继SUPER JUNIOR早前到港举行演唱会,盛况空前之后,寰亚娱乐再度跟SM娱乐携手合作,SUPER JUNIOR及EXO师弟NCT DREAM ,将於3月25日在亚洲博览馆举行《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》,是次演出成员名单:MARK,RENJUN,JENO,HAECHAN,JAEMIN,CHENLE,JISUNG,是近期最热爆最多人喜爱的男团歌手之一。



於2016年出道的NCT DREAM以正规1辑‘Hot Sauce’创下韩国大众音乐史上首次以首张正规专辑达成百万销量组合的记录。接著Repackage专辑‘Hello Future’发行后, 累积唱片销量突破300万张,荣登‘Triple Million Seller’。



2022年12月16日冬日特别迷你专辑‘CANDY’发行后, 席卷了各大韩国主要音源排行榜第一位, 并登上唱片排行榜以及音乐节目第一位。另外,以1月15 日为基准,唱片销售量突破200万张, 作爲冬季特别专辑破例创下了高数值。 以此, NCT DREAM在2022年发表的正规2辑‘Glitch Mode’和Repackage专辑‘Beatbox’、到冬季专辑‘Candy’为止累积唱片销量突破561万张, 让人切实感受到NCT DREAM的强大力量。



这次是NCT DREAM第二次巡演,全名为'NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM'。该演唱会在韩国最大规模的表演场-首尔蚕室综合运动场奥林匹克主体育场隆重开幕。继首尔之后,他们在日本名古屋, 横滨, 福冈已进行5场演唱会,2月将在日本大阪京瓷巨蛋举行首场巨蛋演出, 而3月NCT DREAM将会来港演出!歌迷们请准备好你的掌声欢呼声,到时见!



《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》

日期:2023年3月25日星期六(晚上7时)

地点:亚洲国际博览馆Arena

票价:HK$1680/ HK$1380/ HK$980

(演出成员名单:MARK,RENJUN,JENO,HAECHAN,JAEMIN,CHENLE,JISUNG)

*(主办机构有权增加、删减或更改NCT DREAM演出成员名单,售出门票一概不可退换)

