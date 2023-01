NCT DREAM將於3/25首度來港舉行巡迴演唱會！

演唱會將於2月公佈發售詳情,大家要密切留意公告等撲飛了。

繼SUPER JUNIOR早前到港舉行演唱會,盛況空前之後,寰亞娛樂再度跟SM娛樂攜手合作,SUPER JUNIOR及EXO師弟NCT DREAM ,將於3月25日在亞洲博覽館舉行《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》,是次演出成員名單:MARK,RENJUN,JENO,HAECHAN,JAEMIN,CHENLE,JISUNG,是近期最熱爆最多人喜愛的男團歌手之一。



於2016年出道的NCT DREAM以正規1輯‘Hot Sauce’創下韓國大眾音樂史上首次以首張正規專輯達成百萬銷量組合的記錄。接著Repackage專輯‘Hello Future’發行後, 累積唱片銷量突破300萬張,榮登‘Triple Million Seller’。



2022年12月16日冬日特別迷你專輯‘CANDY’發行後, 席捲了各大韓國主要音源排行榜第一位, 並登上唱片排行榜以及音樂節目第一位。另外,以1月15 日為基準,唱片銷售量突破200萬張, 作爲冬季特別專輯破例創下了高數值。 以此, NCT DREAM在2022年發表的正規2輯‘Glitch Mode’和Repackage專輯‘Beatbox’、到冬季專輯‘Candy’為止累積唱片銷量突破561萬張, 讓人切實感受到NCT DREAM的強大力量。



這次是NCT DREAM第二次巡演,全名為'NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM'。該演唱會在韓國最大規模的表演場-首爾蠶室綜合運動場奧林匹克主體育場隆重開幕。繼首爾之後,他們在日本名古屋, 橫濱, 福岡已進行5場演唱會,2月將在日本大阪京瓷巨蛋舉行首場巨蛋演出, 而3月NCT DREAM將會來港演出!歌迷們請準備好你的掌聲歡呼聲,到時見!



《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》

日期:2023年3月25日星期六(晚上7時)

地點:亞洲國際博覽館Arena

票價:HK$1680/ HK$1380/ HK$980

(演出成員名單:MARK,RENJUN,JENO,HAECHAN,JAEMIN,CHENLE,JISUNG)

*(主辦機構有權增加、刪減或更改NCT DREAM演出成員名單,售出門票一概不可退換)

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞