首次出演固定综艺，河正宇：「觉得和朱智勋一起会很有趣」！遭韩网友痛批：物以类聚、还想洗白形象

TVING新综艺《用双脚抢票》由河正宇、朱智勋、崔珉豪、吕珍九出演。

节目概念是爲了让被困住的青春们去旅行而孤军奋战的「代理受苦公路旅行」。四位演员将执行多种任务，他们「受苦」越多，就可以送出更多票券（Ticket），给想去旅行的年轻人们。节目将在20日播出，今日也举行制作发布会。



这也是河正宇、朱智勋首次出演固定综艺，河正宇被问到出演契机时表示：「好像无法用语言来解释，第一次收到企划案的时候茫然地觉得『应该很有意思』，当时想著出去旅行，当是企划上有朱智勋的名字，觉得和智勋一起去旅行的话，肯定会很有意思。」



朱智勋则说：「接到提案的时候，首先想到的是『正宇哥应该不会做吧？』因为我们都没有出演过固定综艺，本来以为企划要泡汤了。当时正在和正宇哥一起拍摄电影《绑架》，两人互相聊天时，说『如果哥出演的话，我会出演的』，虽然和珉豪、珍九关系很好，但一想到要带领他们，就感到负担和害怕，但因爲有河正宇哥，所以放心地跟著来。」



不过...对於这阵容韩网友似乎不买单，还痛批：「谁都看得出来上综艺是为了洗白」、「物以类聚...」、「怎么不就你们俩做啊」、「演员们是最棒的，如果是爱豆的话，早就超过1000则评论」、「故意找了两个瘾君子搭配两个踏实形象的人」，「这堂堂正正让人感到困惑…… 天呐」、「还想洗白形象，真的有点讨厌」等等。



河正宇在2020年被爆使用经纪人、弟弟的名字看病、造假就医纪录，且前后数次施打异丙酚（Propofol），隔年被法院判处罚金3000万韩币，也因为这些争议长达2年未公开露面，去年以《毒枭圣徒》复出。朱智勋在2009年因涉嫌吸食大麻而遭拘留起诉，被判6个月有期徒刑，缓刑1年，并被勒令参加120小时社会服务，因此中断演艺活动，在2011年11月退伍后以电影《乞丐王子》复出。



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