亲古不只GD！李洙赫、SEVENTEEN Hoshi共度耶诞、还戴情侣帽看《灌篮高手》！网：确定没交往？

李洙赫真是太抢手啦!

在网漫广告《恶女是悬丝木偶》里,李洙赫和韩韶禧、ASTRO成员车银优同台飙戏,在剧中饰演腹黑皇太子,高贵气息配上零死角美颜,对韩韶禧有著超强控制欲,掐脖配上一句「你是我的」,让全网都暴动!李洙赫也因此成为许多少女的追随对象,连带私生活也备受关注。



李洙赫和GD是挚友,是粉丝都知道的,而最近他的亲古又再曝光,就是SEVENTEEN的成员Hoshi!两人先前就常透过IG动态展现友情,连圣诞节都一起度过,看来GD要吃醋啦!



Them having matching outfits, exhange gifts with each other, doing lovestagram and went to a date on a Christmas day.... pic.twitter.com/mHqGfcZawn