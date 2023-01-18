亲古不只GD！李洙赫、SEVENTEEN Hoshi共度耶诞、还戴情侣帽看《灌篮高手》！网：确定没交往？

亲古不只GD！李洙赫、SEVENTEEN Hoshi共度耶诞、还戴情侣帽看《灌篮高手》！网：确定没交往？

明星   2023年1月18日   星期三17:11   Lorrie  

（封面图源：IG@ leesoohyuk、IG@ho5hi_kwon）

李洙赫真是太抢手啦！

在网漫广告《恶女是悬丝木偶》里，李洙赫和韩韶禧、ASTRO成员车银优同台飙戏，在剧中饰演腹黑皇太子，高贵气息配上零死角美颜，对韩韶禧有著超强控制欲，掐脖配上一句「你是我的」，让全网都暴动！李洙赫也因此成为许多少女的追随对象，连带私生活也备受关注。

李洙赫和GD是挚友，是粉丝都知道的，而最近他的亲古又再曝光，就是SEVENTEEN的成员Hoshi！两人先前就常透过IG动态展现友情，连圣诞节都一起度过，看来GD要吃醋啦！

在近日两人还一起相约去看《灌篮高手》，甚至带著相同的帽子！Hoshi也开心的在限时动态po出超多照片，显然和李洙赫一起玩得很开心～这两人的互动被网友戏称是「情侣」，网友都急著来站队CP，直呼：确定没在交往嘛！
（图源：IG@ho5hi_kwon）

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