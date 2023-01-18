马东石被评「最没礼貌艺人」事出有因！曾把记者当兄弟、惨遭背叛伤透心，韩网友一致应援

去年底韩国「覆盆莓奖」公开记者投票选出的三名「最没礼貌电影人」，得票最多的就是演员马东石，因为他拒绝参加自己作品的宣传采访、只发自问自答的通稿，遭批「毫无专业态度」。

近日韩国娱乐记者出身的Youtuber李镇浩（이진호）在个人频道透露了背后原因。 其实马东石原本对记者非常友好，不仅接受采访十分积极，还会在记者聚餐时一起喝酒聊天、帮记者朋友咨询烦恼，甚至开玩笑请记者挂在他手臂上，彼此之间就像朋友兄弟一般。 但2019年后，马东石的态度突然发生一百八十度大转变。



2019年马东石参加坎城影展期间出席Beer Day活动，先是接受采访，然后和记者们一起喝酒聊天。 这时有记者问马东石打算什么时候结婚，马东石只当是朋友之间闲聊、没多想就说应该是明年，完全没第二天就被报道出去。

这件事令马东石感到巨大的背叛感，从此对记者失去信任、彻底划清界限。 李镇浩认为马东石应该很委屈：「我这么喜欢你们、信任你们，结果却被敲后脑勺？ 没有信任的采访还能有什么意义？」



更讽刺的是，当初那位爆料记者已经离开这个行业，后来也有几位和马东石关系不错的记者劝他消消气，但马东石的回复都是「对不起，无法接受采访」。

李镇浩还透露马东石是很讲情义的人，之前和马东石有交情的记者仍然和他维持友好关系，只是那件事之后难免有些疏远。 马东石和记者断交之前经常分享与艺正和的事，虽然看起来粗骇凶恶，但聊到女友却无比温柔，所以记者们对马东石的评价都相当之高。 可惜这一切只到坎城影展事件为止。



李镇浩也说明了记者对马东石尤其不满的原因。一方面因为马东石一直非常积极友好，突然转变尤其让人难以接受; 另一方面，面对面交流是增进感情的重要管道，韩国电影界一直有演员和记者团结向心的传统，记者被单方面切断关系，感到失落也是在所难免。

韩网友看后纷纷为马东石应援：「完全理解马东石，一定是被背叛得太心痛了」、「确实是马东石会做的事」、「马东石加油」、「艺正和上辈子救了国家吗，羡慕」、「垃圾记者还算是人吗」、「报道资料都发给各家媒体、只是不出席采访而已，至於被骂成那样吗？」 、「不给拍照、不让采访就会被记者打为大逆罪人kk」、「艺人们也匿名投票最糟糕记者吧」。



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