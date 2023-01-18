親古不只GD！李洙赫、SEVENTEEN Hoshi共度耶誕、還戴情侶帽看《灌籃高手》！網：確定沒交往？

李洙赫真是太搶手啦！

在網漫廣告《惡女是懸絲木偶》裡，李洙赫和韓韶禧、ASTRO成員車銀優同台飆戲，在劇中飾演腹黑皇太子，高貴氣息配上零死角美顏，對韓韶禧有著超強控制慾，掐脖配上一句「你是我的」，讓全網都暴動！李洙赫也因此成為許多少女的追隨對象，連帶私生活也備受關注。



李洙赫和GD是摯友，是粉絲都知道的，而最近他的親古又再曝光，就是SEVENTEEN的成員Hoshi！兩人先前就常透過IG動態展現友情，連聖誕節都一起度過，看來GD要吃醋啦！



Them having matching outfits, exhange gifts with each other, doing lovestagram and went to a date on a Christmas day.... pic.twitter.com/mHqGfcZawn — 한나(@hansollieee) January 12, 2023

在近日兩人還一起相約去看《灌籃高手》，甚至帶著相同的帽子！Hoshi也開心的在限時動態po出超多照片，顯然和李洙赫一起玩得很開心～這兩人的互動被網友戲稱是「情侶」，網友都急著來站隊CP，直呼：確定沒在交往嘛！



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