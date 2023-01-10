传G-Dragon曝出新恋情！女方是财阀豪门白富美

BIGBANG G-Dragon和财阀外孙女爆出恋爱绯闻。

9日，大陆媒体新浪娱乐爆料称新世界集团的外孙女文徐允（音译）在SNS上分享近照，与GD一起看演唱会，还发布了二人举应援棒的合照。 相关事情很快传回韩国，在韩网上掀起热议。



照片是一男一女手里拿著Mnet节目《Street Man Fighter》DANCE团队YGX应援棒的样子，其中一人的手上有笑脸的刺青，也正是这个刺青被网友们认出是GD。 而GD确实参加了《Street Man Fighter》终映后进行的演唱会，当时就被粉丝目击到他现身演唱会现场。



文徐允出身韩国豪门新世界集团，该集团原隶属於三星集团，1997年从三星集团分离出来，由当时三星掌门人李健熙的妹妹李明熙掌舵，文徐允就是李明熙的外孙女。

对於这一消息，G-Dragon方面尚未有任何回应。

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