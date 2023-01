传G-Dragon曝出新恋情！女方是财阀豪门白富美

BIGBANG G-Dragon和财阀外孙女爆出恋爱绯闻。

9日,大陆媒体新浪娱乐爆料称新世界集团的外孙女文徐允(音译)在SNS上分享近照,与GD一起看演唱会,还发布了二人举应援棒的合照。 相关事情很快传回韩国,在韩网上掀起热议。



照片是一男一女手里拿著Mnet节目《Street Man Fighter》DANCE团队YGX应援棒的样子,其中一人的手上有笑脸的刺青,也正是这个刺青被网友们认出是GD。 而GD确实参加了《Street Man Fighter》终映后进行的演唱会,当时就被粉丝目击到他现身演唱会现场。



#BIGBANG #GDRAGON showed support for YGX team by going to 'Street Man Fighter' concert in Seoul. #빅뱅 #지드래곤 @YG_GlobalVIP



https://t.co/QzATeP6F2v pic.twitter.com/jWnmnNdmt8