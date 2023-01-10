传G-Dragon曝出新恋情！女方是财阀豪门白富美

BIGBANG G-Dragon和财阀外孙女爆出恋爱绯闻。
9日，大陆媒体新浪娱乐爆料称新世界集团的外孙女文徐允（音译）在SNS上分享近照，与GD一起看演唱会，还发布了二人举应援棒的合照。 相关事情很快传回韩国，在韩网上掀起热议。
지디 연애중이래~~~~ pic.twitter.com/JN96RaNUf6— francetracny (@francetracny) January 10, 2023
照片是一男一女手里拿著Mnet节目《Street Man Fighter》DANCE团队YGX应援棒的样子，其中一人的手上有笑脸的刺青，也正是这个刺青被网友们认出是GD。 而GD确实参加了《Street Man Fighter》终映后进行的演唱会，当时就被粉丝目击到他现身演唱会现场。
비니에 응원봉끼고 관람했대요 ~ 무려 돌출 1열에서#GD #GDRAGON #지드래곤 #지디 #권지용 pic.twitter.com/0v03OBnlyt— 효님 (@SUS2TA) January 8, 2023
#BIGBANG #GDRAGON showed support for YGX team by going to 'Street Man Fighter' concert in Seoul. #빅뱅 #지드래곤 @YG_GlobalVIP— SBS Star (@SBS_star) January 9, 2023
https://t.co/QzATeP6F2v pic.twitter.com/jWnmnNdmt8
文徐允出身韩国豪门新世界集团，该集团原隶属於三星集团，1997年从三星集团分离出来，由当时三星掌门人李健熙的妹妹李明熙掌舵，文徐允就是李明熙的外孙女。
对於这一消息，G-Dragon方面尚未有任何回应。
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