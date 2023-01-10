《还魂：光与影》售后比剧更好嗑♥李宰旭送咖啡车给高允贞「可爱又漂亮的你，性格也是最棒」

由李宰旭、高允贞主演的《还魂：光与影》在8日播出大结局。

高允贞通过IG上传多张拍摄花絮照，并写下：「第一次见到《还魂》的剧本是在2021年。看著落寿穿梭在敬天大湖上，在大湖国飞来飞去的的面，心动的记忆历历在目，但这么快就结束了，真的非常遗憾。《还魂》是一生难忘的作品，作爲复妍/落寿/赵萦，是值得感谢的时间。」



她还表示通过《还魂》学到很多珍贵的东西，个人也成长一些。能够得到很多人的喜爱真的很幸福，能够和导演、作家、所有优秀的工作人员、演员们一起拍社《还魂》，感到非常荣幸和幸福。



照片中还有一张是在拍摄最后一天，高允贞收到李宰旭送的咖啡车认证照。而李宰旭也回覆这贴文：「谢谢复妍/落寿/赵萦，我很幸福。拍摄很辛苦吧？还对我这么好...可爱又漂亮的你...性格真的是...最棒，还有请多多关注《Moving》。」（《Moving》是高允贞的新剧，除了送了咖啡车外，还帮忙宣传作品啊 XD）



两人的互动让不少剧迷留言：「快点给我二搭」、「都好可爱啊！两人性格感觉都很好相处」、「售后比电视剧更好嗑」、「真的太有CP感了」、「希望可以一起拍个现代剧」、「《还魂：光与影》CP很舍不得结束啊」等等。



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