傳G-Dragon曝出新戀情！女方是財閥豪門白富美

BIGBANG G-Dragon和財閥外孫女爆出戀愛緋聞。
9日，大陸媒體新浪娛樂爆料稱新世界集團的外孫女文徐允（音譯）在SNS上分享近照，與GD一起看演唱會，還發佈了二人舉應援棒的合照。 相關事情很快傳回韓國，在韓網上掀起熱議。
지디 연애중이래~~~~ pic.twitter.com/JN96RaNUf6— francetracny (@francetracny) January 10, 2023
照片是一男一女手裡拿著Mnet節目《Street Man Fighter》DANCE團隊YGX應援棒的樣子，其中一人的手上有笑臉的刺青，也正是這個刺青被網友們認出是GD。 而GD確實參加了《Street Man Fighter》終映後進行的演唱會，當時就被粉絲目擊到他現身演唱會現場。
비니에 응원봉끼고 관람했대요 ~ 무려 돌출 1열에서#GD #GDRAGON #지드래곤 #지디 #권지용 pic.twitter.com/0v03OBnlyt— 효님 (@SUS2TA) January 8, 2023
#BIGBANG #GDRAGON showed support for YGX team by going to 'Street Man Fighter' concert in Seoul. #빅뱅 #지드래곤 @YG_GlobalVIP— SBS Star (@SBS_star) January 9, 2023
https://t.co/QzATeP6F2v pic.twitter.com/jWnmnNdmt8
文徐允出身韓國豪門新世界集團，該集團原隸屬於三星集團，1997年從三星集團分離出來，由當時三星掌門人李健熙的妹妹李明熙掌舵，文徐允就是李明熙的外孫女。
對於這一消息，G-Dragon方面尚未有任何回應。
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