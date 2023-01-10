傳G-Dragon曝出新戀情！女方是財閥豪門白富美

BIGBANG G-Dragon和財閥外孫女爆出戀愛緋聞。

9日，大陸媒體新浪娛樂爆料稱新世界集團的外孫女文徐允（音譯）在SNS上分享近照，與GD一起看演唱會，還發佈了二人舉應援棒的合照。 相關事情很快傳回韓國，在韓網上掀起熱議。



照片是一男一女手裡拿著Mnet節目《Street Man Fighter》DANCE團隊YGX應援棒的樣子，其中一人的手上有笑臉的刺青，也正是這個刺青被網友們認出是GD。 而GD確實參加了《Street Man Fighter》終映後進行的演唱會，當時就被粉絲目擊到他現身演唱會現場。



文徐允出身韓國豪門新世界集團，該集團原隸屬於三星集團，1997年從三星集團分離出來，由當時三星掌門人李健熙的妹妹李明熙掌舵，文徐允就是李明熙的外孫女。

對於這一消息，G-Dragon方面尚未有任何回應。

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