TREASURE将携同全新巡演 2023 TREASURE TOUR [HELLO]於今年5月首度袭港！

香港的TEUME,你们准备好了吗?

TREASURE将为身处亚洲的Treasure Maker带来最新2023 TREASURE TOUR [HELLO] 巡回演唱会!亚洲巡演将由2023年3至5月於八个城市举行,包括台北、吉隆坡、雅加达、曼谷、新加坡、马尼拉,澳门及香港。万众期待的2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG将在2023年5月20日(星期六)於亚洲国际博览馆 Arena 举行。 票价由HK$699起,於2023年2月9日(星期四)上午10时起经 www.cityline.com网站公开发售。

Fanclub优先订票将於2023年2月7日(星期二)早上10时正至晚上11:59分进行。Weverse TRASURE MAKER MEMBERSHIP会员须在2023年1月16日(星期一)下午1时至2023年1月18日(星期二)下午1时期间在Weverse 官网止进行登记,以参加Fanclub优先订票活动。

Live Nation 会员可於2023年2月8日(星期三)上午10时至下午11时59分优先购买门票。如欲成为会员或查询有关资讯,请浏览 www.livenation.hk。

TREASURE近日展开的日本巡演以北海道作为首站,其后亦在福井、名古屋、福冈、神户、东京和崎玉7个城市完成了共24场演唱会。他们亦将於1月28及29日在大阪的京瓷巨蛋举行他们第一个巨蛋演唱会。



2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG

日期:2023年5月20日(星期六)

时间:晚上7时

地点:亚洲国际博览馆 Arena

票价:港币 1699 (VIP,企位) / 1099 (企位及坐位)/ 899 (坐位) / 699(坐位)不含手续费

VIP 套票包括:优先进入演唱会会场、参与演前Soundcheck 或 Send-off 活动、VIP 专属入场通道、VIP 纪念卡牌及挂绳

Weverse 优先订票登记时段:2023年1月16日(星期一)下午1时 至 2023年1月18日(星期三)下午1时

Fan Club 优先订票:2023年2月7日(星期二)上午10时至晚上11时59分

Live Nation 会员优先订票:2022年2月8日(星期三)上午10时至晚上11时59分

公开售票:2022年2月9日(星期四)上午10时起

主办:Live Nation (HK) Limited

如欲取得更多最新动态,请留意www.livenation.hk, Facebook: @livenationhk 和 Instagram: @livenationhk

