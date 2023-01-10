TREASURE将携同全新巡演 2023 TREASURE TOUR [HELLO]於今年5月首度袭港！

香港的TEUME，你们准备好了吗？

TREASURE将为身处亚洲的Treasure Maker带来最新2023 TREASURE TOUR [HELLO] 巡回演唱会！亚洲巡演将由2023年３至５月於八个城市举行，包括台北、吉隆坡、雅加达、曼谷、新加坡、马尼拉，澳门及香港。万众期待的2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG将在2023年5月20日（星期六）於亚洲国际博览馆 Arena 举行。 票价由HK$699起，於2023年2月9日（星期四）上午10时起经 www.cityline.com网站公开发售。

Fanclub优先订票将於2023年2月7日（星期二）早上10时正至晚上11:59分进行。Weverse TRASURE MAKER MEMBERSHIP会员须在2023年1月16日（星期一）下午1时至2023年1月18日（星期二）下午1时期间在Weverse 官网止进行登记，以参加Fanclub优先订票活动。

Live Nation 会员可於2023年2月８日（星期三）上午10时至下午11时59分优先购买门票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk。

TREASURE近日展开的日本巡演以北海道作为首站，其后亦在福井、名古屋、福冈、神户、东京和崎玉7个城市完成了共24场演唱会。他们亦将於1月28及29日在大阪的京瓷巨蛋举行他们第一个巨蛋演唱会。



2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG

日期：2023年5月20日（星期六）

时间：晚上7时

地点：亚洲国际博览馆 Arena

票价：港币 1699 （VIP，企位） / 1099 （企位及坐位）/ 899 （坐位） / 699（坐位）不含手续费

VIP 套票包括：优先进入演唱会会场、参与演前Soundcheck 或 Send-off 活动、VIP 专属入场通道、VIP 纪念卡牌及挂绳

Weverse 优先订票登记时段：2023年1月16日（星期一）下午1时 至 2023年1月18日（星期三）下午1时

Fan Club 优先订票：2023年2月7日（星期二）上午10时至晚上11时59分

Live Nation 会员优先订票：2022年2月8日（星期三）上午10时至晚上11时59分

公开售票：2022年2月9日（星期四）上午10时起

主办：Live Nation (HK) Limited

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