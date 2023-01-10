《黑色荣耀》宋慧乔演技大成功！「艰难的场面完成后带来喜悦…」饿肚子瘦身只为看来更脆弱

演员宋慧乔虽然在《黑色荣耀》中放弃了美丽外型而呈现的是暴力受害者的瘦弱坚强身影，不过她登上了时尚杂志依旧展现美丽的风采。她也曾在访谈中提到自己刻意减重，让露出全身伤痕的那场戏看起来格外令人同情，剧中也没想过要看起来漂亮，只在意演出的程度是否够疯狂。

最近在Netflix上公开的《黑色荣耀》让宋慧乔的演技再度受到好评，她所诠释的文同珢可说是突破以往戏路，成功展现了作为演员的崭新一面。宋慧乔也表示这个角色的确有许多情感，是她以往从来没有尝试过的，完成演出后也为她带来了喜悦。每当她完成了艰难的场面而回到住宿处躺下来的时候，真的感到自己非常幸福。大家也能感受到她对此相当满足，宋慧乔还预告第二季剧情将有更多爆发点，会更精彩。



在拍摄《黑色荣耀》期间，宋慧乔担心自己的演出受到限制，因此在拍摄时都几乎不去看监看的画面呈现，她对於自己「看起来像文同珢」感到心满意足。为了呈现文同珢的瘦弱甚至营养不良，宋慧乔并非透过运动瘦身，而是直接节食减重，她说希望在镜头前文同珢看起来「脆弱且疲惫」，虽然不是复仇的人都不会发胖，但是如果是个瘦弱的人，更容易被那些加害者无视，更容易被认为「她有什么好怕的」，而到头来那些人受到瘦弱的她的报复时，相信更有快感。

不过毕竟文同珢剧中的职业是小学老师，某种程度上的外观整齐还是要顾到，所以有几幕文同珢仍必须穿著体面端庄。最近的宋慧乔看到的世界是什么颜色呢？她回答是「白色」，宋慧乔表示因为作品顺利完成，目前正在休息中，什么都不去想，正在度过幸福放松的时刻。让我们继续期待第二季的完美复仇吧！



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