TREASURE將攜同全新巡演 2023 TREASURE TOUR [HELLO]於今年5月首度襲港！

香港的TEUME,你們準備好了嗎?

TREASURE將為身處亞洲的Treasure Maker帶來最新2023 TREASURE TOUR [HELLO] 巡迴演唱會!亞洲巡演將由2023年3至5月於八個城市舉行,包括台北、吉隆坡、雅加達、曼谷、新加坡、馬尼拉,澳門及香港。萬眾期待的2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG將在2023年5月20日(星期六)於亞洲國際博覽館 Arena 舉行。 票價由HK$699起,於2023年2月9日(星期四)上午10時起經 www.cityline.com網站公開發售。

Fanclub優先訂票將於2023年2月7日(星期二)早上10時正至晚上11:59分進行。Weverse TRASURE MAKER MEMBERSHIP會員須在2023年1月16日(星期一)下午1時至2023年1月18日(星期二)下午1時期間在Weverse 官網止進行登記,以參加Fanclub優先訂票活動。

Live Nation 會員可於2023年2月8日(星期三)上午10時至下午11時59分優先購買門票。如欲成為會員或查詢有關資訊,請瀏覽 www.livenation.hk。

TREASURE近日展開的日本巡演以北海道作為首站,其後亦在福井、名古屋、福岡、神户、東京和埼玉7個城市完成了共24場演唱會。他們亦將於1月28及29日在大阪的京瓷巨蛋舉行他們第一個巨蛋演唱會。



2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG

日期:2023年5月20日(星期六)

時間:晚上7時

地點:亞洲國際博覽館 Arena

票價:港幣 1699 (VIP,企位) / 1099 (企位及坐位)/ 899 (坐位) / 699(坐位)不含手續費

VIP 套票包括:優先進入演唱會會場、參與演前Soundcheck 或 Send-off 活動、VIP 專屬入場通道、VIP 紀念卡牌及掛繩

Weverse 優先訂票登記時段:2023年1月16日(星期一)下午1時 至 2023年1月18日(星期三)下午1時

Fan Club 優先訂票:2023年2月7日(星期二)上午10時至晚上11時59分

Live Nation 會員優先訂票:2022年2月8日(星期三)上午10時至晚上11時59分

公開售票:2022年2月9日(星期四)上午10時起

主辦:Live Nation (HK) Limited

如欲取得更多最新動態,請留意www.livenation.hk, Facebook: @livenationhk 和 Instagram: @livenationhk

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞