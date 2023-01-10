TREASURE將攜同全新巡演 2023 TREASURE TOUR [HELLO]於今年5月首度襲港！

香港的TEUME，你們準備好了嗎？

TREASURE將為身處亞洲的Treasure Maker帶來最新2023 TREASURE TOUR [HELLO] 巡迴演唱會！亞洲巡演將由2023年３至５月於八個城市舉行，包括台北、吉隆坡、雅加達、曼谷、新加坡、馬尼拉，澳門及香港。萬眾期待的2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG將在2023年5月20日（星期六）於亞洲國際博覽館 Arena 舉行。 票價由HK$699起，於2023年2月9日（星期四）上午10時起經 www.cityline.com網站公開發售。

Fanclub優先訂票將於2023年2月7日（星期二）早上10時正至晚上11:59分進行。Weverse TRASURE MAKER MEMBERSHIP會員須在2023年1月16日（星期一）下午1時至2023年1月18日（星期二）下午1時期間在Weverse 官網止進行登記，以參加Fanclub優先訂票活動。

Live Nation 會員可於2023年2月８日（星期三）上午10時至下午11時59分優先購買門票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk。

TREASURE近日展開的日本巡演以北海道作為首站，其後亦在福井、名古屋、福岡、神户、東京和埼玉7個城市完成了共24場演唱會。他們亦將於1月28及29日在大阪的京瓷巨蛋舉行他們第一個巨蛋演唱會。



2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG

日期：2023年5月20日（星期六）

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館 Arena

票價：港幣 1699 （VIP，企位） / 1099 （企位及坐位）/ 899 （坐位） / 699（坐位）不含手續費

VIP 套票包括：優先進入演唱會會場、參與演前Soundcheck 或 Send-off 活動、VIP 專屬入場通道、VIP 紀念卡牌及掛繩

Weverse 優先訂票登記時段：2023年1月16日（星期一）下午1時 至 2023年1月18日（星期三）下午1時

Fan Club 優先訂票：2023年2月7日（星期二）上午10時至晚上11時59分

Live Nation 會員優先訂票：2022年2月8日（星期三）上午10時至晚上11時59分

公開售票：2022年2月9日（星期四）上午10時起

主辦：Live Nation (HK) Limited

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