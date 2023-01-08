在《MBC演艺大赏》听到得奖的表情一脸懵！Key还原当时情况，全炫茂：「我以为他念的是狗」

6日播出的《我独自生活》中，公开成员们在《2022 MBC演艺大赏》的片段。

到了「Variety部门男子优秀奖」颁奖人念到是 Key 得奖，全炫茂：「我以为他念的是狗（개）。」Key表示：「我真的没办法哇呜～《我独自生活》的『威（웨엑）』 真的听成了那样，所以我...」原来是因为没有听清楚，所以才一脸懵啊 XD

아 ㅅㅂ 침착맨이 너무 크게 말해서 나혼자산다의 키를 나혼자산다의 웨엑 인줄 알았대ㅠㅠ pic.twitter.com/KHQ3nRidVP — 쌀떡 (@me_and_91) January 6, 2023

当天的典礼中，IVE 也作为表演嘉宾，她们还特地在〈After LIKE〉改了歌词，当 Leeseo 唱到「对 CoKun 著迷才是最重要的」时， Code Kunst 完全没听出来，镜头还捕捉到他毫无表情的反应（笑）。



成员们都非常羡慕他的名字被写到歌词里，Code Kunst 表示把这段影片载下来，还懊悔表示：「耳朵这么大也没用，好想倒转时间回到那时候。」全炫茂：「大耳朵到底听了什么？」朴娜勑也补：「完全对不起自己的耳朵。」而李柱升一直保持著微笑，这又让全炫茂「吐槽」：「跟我们在一起不是这种表情啊～还以为歌词是唱到你的名字。」看到后面全炫茂得大赏的片段，《我独》真的就是一个家庭啊～



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