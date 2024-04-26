「已尽力删减刘亚仁戏份」《末日愚者》观前看点公开！安恩真＋金康勋呈现地球毁灭前200天的混乱

4月26日公开在即的《末日愚者》受到刘亚仁余波荡漾影响，剧组也表示已尽力将他的戏份降到最低，希望减低大家的反感。《末日愚者》剧情描述受到小行星撞击的地球将在200天后毁灭，世界一团混乱但大家仍必须面对眼前危机。

《末日愚者》虽然在公开前因刘亚仁事件而受到影响，但导演仍希望这个相当具有韩国特色的故事，登上全球都能看到的平台，成为全球观众们久久难以忘怀的电视剧作品。编剧也请大家关注这个已经有一半以上遭到破坏的小区，人们该如何度过剩下来的有限时间。本剧希望传达的讯息也相当令人期待。在公开前不妨留意三大看点：



＃1、末日前的韩国，平凡人们默默生活著的故事：反乌托邦题材的魅力

《末日愚者》第一个重点就是描绘末日前的社会混乱，以及其中聚集在一起等待著末日来临的人们。因小行星与地球间的冲突，韩半岛成为直接受害地区，熊川市的居民们在无可避免的命运来临前，以各自的方式迎接这世界与生命的尽头。《末日愚者》并非想呈现巨大灾难电影，而希望传达的是在末日当前，人与人之间共同维持著日常生活的情感。



《末日愚者》并不存在拯救地球的英雄，而是平凡人们面对生命即将走到尽头，仍为了保护身边的人而成为对方的支柱。熊川市琐碎的居民日常，彼此寻找著活下去的理由，努力度过最后一段时间，将给观众带来生活的珍贵与温暖安慰。



＃2、安恩真＋全晟佑＋金允慧，虽是新鲜组合却有坚强的演技实力

少了刘亚仁，其他演员阵容仍令人期待，《末日愚者》中安恩真将饰演一位守护孩子到底的老师，总是先想到别人，遇上不公不义的事情一定发声的温暖善良人物，将引领著剧情发展。全晟佑则是饰演教堂的辅佐神父，即使世界变得一片混乱，他也得安抚内心不安的信徒们。而饰演战斗勤务支援大队中队长的金允慧，更是在任何紧急状况下冲到第一线的人，以守护市民安全为优先。其中还有童星金康勋，饰演安恩真的其中一位学生。



＃3、真实呈现末日将近，充满细节的制作

末日之前韩半岛的混乱，将在《末日愚者》中忠实呈现。导演曾想，岛上居民如果因为破坏而无家可归，他们得去哪里呢？如果大家继续生活在此地，日子又该怎么继续？於是导演希望大家集中於这些人们在最后的时光仍停留在此地，呈现这些细节部分。包含市民在熊川市的各处也写著许多文字「请还给我们生活」「我该相信谁」等等，将人民对末日的恐惧极大化。



《末日愚者》将於4月26日透过Netflix公开。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻