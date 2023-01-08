[分集剧情]《还魂：光与影》张煜舍身奋战对抗陈武，不料竟是「站错边」！复妍送给陈武「特别礼物」（EP9）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事。 第9集里，本以为一切已经结束，没想到真正的战斗还在后头......

*以下内容包含《还魂：光与影》第9集关键内容！



相认

张煜看到复妍眼中的蓝色从而得知她是还魂人，想起她的记忆和言语举动都与无德相同，猜到两人其实是同一人。 张煜和复妍一度考虑留在鬼岛不再分开，但张煜必须回去阻止陈武的阴谋，而且绝不能与她相认，否则必须亲手斩除还魂人复妍。

复妍在万长会上拿出傍牌、证明恢复神力，同时指出张煜放过了一个还魂人，叫他去完成任务。 张煜明白复妍说的就是她自己，在断响谷的大树下，两人终於相认。



联手击溃陈武势力

张煜表面上与世子闹翻，其实暗中联手对付陈武。 陈武希望通过还魂术和冰石让拥有力量之人永远延续力量，世子则认为保护弱者才是真正的强大。 张煜一口气杀死陈武密团里所有还魂人，将陈武送去鬼岛。 在此等待的复妍将另一颗只剩空壳的冰石放入陈武体内，打算让陈武被冰石慢慢吸干气力而死。

然而这次行动并没有获得王的认可，王认为松林独占冰石之力且除掉了唯一能够抗衡的陈武，心怀不满。



陈武换魂回归

王妃不愿余生受困於崔氏巫女体内，和润娱一起前往鬼岛询问陈武追魂香何在。 陈武无异於见到救星，立即从王妃身体中拿出当年还魂时用的追魂香、把自己的灵魂换到润娱体内，独自离开了鬼岛。 润娱面孔的陈武回到王的面前表明身份，万长会的众人突然走了出来，原来这些人全都是陈武和还魂术的拥趸！



下集预告里，落寿表示临终前只能给张煜一个回答，随后昏倒在他怀中。 陈武要求去辰耀院取出火鸟，王目睹还魂人吸取水气后也希望得到冰石。 朴进担心天下再次大乱，张煜则表示这件事终将发生。 盲女陈复妍终於以成年模样出现，下集大结局终於要对一切做出了结！第10集将在今晚Netflix上线！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻