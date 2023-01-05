发现EXO将集体迈入30岁，惊呆论坛网友：《Growl》已经10年了！

觉得自己像活化石。

今年元旦SM的线上演唱会《2023 S.MTOWN LIVE:SMCU PALACE@KWANGYA》，集结旗下艺人表演，让家族粉一次看个过瘾！而这次演唱会上EXO的合体，让这段表演讨论度超高！



Not that fandom camping here before EXO-Ls



Anyway stay tuned for EXO new album y'allpic.twitter.com/M7vxrEszVy https://t.co/HTa1xPdwU6 — (@erideul_exo) January 3, 2023

随著成员伯贤即将退伍，爱丽们一直引颈期盼著EXO的合体！队长Suho也在近日宣告「EXO将於2023年回归」，消息释出后让老粉超开心，直呼这是「最棒的新年礼物！」



除了振奋人心的回归消息，最近论坛上大家发现今年「EXO全员集体奔三？」最小忙内世勋也已要30岁了，让大家瞬间超吃惊！过去EXO陪伴大家度过不同人生时期，而如今让大家突然超感慨，纷纷表示「感觉才刚出道呀！」、「时间过好快，想当年我还刚入坑」、「《Growl》也发行10年了呀．．．」



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