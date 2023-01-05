發現EXO將集體邁入30歲，驚呆論壇網友：《Growl》已經10年了！

覺得自己像活化石。

今年元旦SM的線上演唱會《2023 S.MTOWN LIVE:SMCU PALACE@KWANGYA》，集結旗下藝人表演，讓家族粉一次看個過癮！而這次演唱會上EXO的合體，讓這段表演討論度超高！



Not that fandom camping here before EXO-Ls



Anyway stay tuned for EXO new album y'allpic.twitter.com/M7vxrEszVy https://t.co/HTa1xPdwU6 — (@erideul_exo) January 3, 2023

隨著成員伯賢即將退伍，愛麗們一直引頸期盼著EXO的合體！隊長Suho也在近日宣告「EXO將於2023年回歸」，消息釋出後讓老粉超開心，直呼這是「最棒的新年禮物！」



除了振奮人心的回歸消息，最近論壇上大家發現今年「EXO全員集體奔三？」最小忙內世勳也已要30歲了，讓大家瞬間超吃驚！過去EXO陪伴大家度過不同人生時期，而如今讓大家突然超感慨，紛紛表示「感覺才剛出道呀！」、「時間過好快，想當年我還剛入坑」、「《Growl》也發行10年了呀．．．」



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞