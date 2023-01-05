「不敢相信」《黑暗荣耀》霸凌场景电棒卷烫人，竟是真实事件！论坛网怒：无法理解加害者！

真实世界往往比戏剧更恐怖．．．

最近宋慧乔挟新剧《黑暗荣耀》归来，许久未见的她这次跳脱以往浪漫爱情戏路，《黑暗荣耀》以校园霸凌为题材，讲述受害者因曾遭恐怖校园霸凌，导致人生全毁，而走上复仇之路。全员演技在线，让观众看的著迷超入戏，一开播就登上Netflix韩国排行第一名，纷纷敲碗：等不及看第二季！



在学生时期文同垠常被带到体育馆遭到校霸五人帮欺负，因为对方父母拥有极高权势地位，连老师、警察都对女主角的遭遇置之不理，年幼的她只能绝望的活下去，将霸凌者朴涎镇视为「人生梦想」，努力向上爬，在对方安然生活时毁去他们所珍爱的事物，既然生活被推向深渊，不如和邪恶之人一同入地狱。



剧中恶名昭彰的霸凌场景引起广大剧迷讨论，在开头文同垠就被带到体育馆，霸凌者朴涎镇问文同垠「帮我试电棒卷温度吧？」而后惨被电棒烫手、留下无法抹去的伤疤。没想到这一幕揪心的画面，竟然曾经真实发生！2006年在韩国清州市一所女子中学，化名J的学生遭到K长期霸凌、用电棒卷烫手、用发夹刮伤她、甚至抢走她的钱。在网友发现相关事件竟然是真实改编，在论坛掀起一波热议。



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