BTS J-hope登美国跨年夜表演引爆好评！主持人：「J-hope大家都想kiss！」惊恐表情疯传XD

不只表演吸睛，连访问都引来超多评论XD

今年BTS成员J-hope登上美国ABC节目《DICK CLARK’S NEW YEAR’S ROCKIN EVE》跨年夜表演，在时代广场陪大家抛下年末、迎接充满希望的新年！镜头一转J-hope开始表演，精采程度每一秒都让人不舍眨眼。



J-hope从音乐下的第一秒，活力四射唱跳到最后，让现场嗨翻天！即便时代广场开始飘雨，也阻挡不了大家跨年的热情！精彩的演出不只在美国获得好评，连韩论坛网友也表示：太精彩！、纷纷评论「太酷了．．．」、「下雨也是兴致满满！」、「表演一百分！」



而除了表演之外，J-hope在现场接受访问时，记者开头引言说：「接下来要访问大家都想kiss的对象！」站在一旁的J-hope原本表情很开心放松，结果听到关键字「kiss」马上惊恐后退，搞笑画面也意外掀起热议XD



he called bts immediately after this pic.twitter.com/HjpwZ3Zu4C — (@knjgIoss) January 1, 2023

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