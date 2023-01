BTS J-hope登美国跨年夜表演引爆好评！主持人：「J-hope大家都想kiss！」惊恐表情疯传XD

不只表演吸睛,连访问都引来超多评论XD

今年BTS成员J-hope登上美国ABC节目《DICK CLARK’S NEW YEAR’S ROCKIN EVE》跨年夜表演,在时代广场陪大家抛下年末、迎接充满希望的新年!镜头一转J-hope开始表演,精采程度每一秒都让人不舍眨眼。



Had the best time performing “= (Equal Sign),” "Chicken Noodle Soup" and “Butter (Holiday Remix)” on @RockinEve @ABCNetwork Wishing everyone a Happy and Healthy New Year #jhope #제이홉 #RockinEve pic.twitter.com/CH9wH11f0j