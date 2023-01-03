BTS J-hope登美國跨年夜表演引爆好評！主持人：「J-hope大家都想kiss！」驚恐表情瘋傳XD

不只表演吸睛，連訪問都引來超多評論XD

今年BTS成員J-hope登上美國ABC節目《DICK CLARK’S NEW YEAR’S ROCKIN EVE》跨年夜表演，在時代廣場陪大家拋下年末、迎接充滿希望的新年！鏡頭一轉J-hope開始表演，精采程度每一秒都讓人不捨眨眼。



J-hope從音樂下的第一秒，活力四射唱跳到最後，讓現場嗨翻天！即便時代廣場開始飄雨，也阻擋不了大家跨年的熱情！精彩的演出不只在美國獲得好評，連韓論壇網友也表示：太精彩！、紛紛評論「太酷了．．．」、「下雨也是興致滿滿！」、「表演一百分！」



而除了表演之外，J-hope在現場接受訪問時，記者開頭引言說：「接下來要訪問大家都想kiss的對象！」站在一旁的J-hope原本表情很開心放鬆，結果聽到關鍵字「kiss」馬上驚恐後退，搞笑畫面也意外掀起熱議XD



he called bts immediately after this pic.twitter.com/HjpwZ3Zu4C — (@knjgIoss) January 1, 2023

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