曺柔理《酒鬼都市女人们2》变身不良少女！和郑恩地互飙脏话C8 C8满天飞吓坏却又帅到粉丝XD

《酒鬼都市女人们2》上周播出的第7集，郑恩地饰演的前历史老师姜芝久又遇上了不良少女，这次的不良少女由曺柔理（限定团IZ*ONE成员）演出，一出现就在推特上疯狂转发。

早在12月初《酒鬼都市女人们2》释出3分钟片花时，曺柔理仅出现短短几秒但一声「C8」（씨X、X的）马上引起热烈讨论。不少粉丝都表示「被帅到」，却又觉得形象甜美可爱的曺柔理骂了脏话很有反差萌，而且她骂脏话的对象可是本身就有帅气形象的郑恩地、剧中是直来直往的姜芝久，Twitter相关推文达1.2万次转推，有网友笑说根本是「釜山小屁孩VS釜山大姐头」的组合（按：曺柔理与郑恩地两人都出身釜山）。



正式内容在31日的第7集播出，令人讶异的是，「C8」简直是满天飞。曺柔理扮演的被观护少女「施恩」狂呛郑恩地饰演的「姜芝久」不会教，一共讲了4次C8还呛对方是疯女人，不过姜芝久也没在怕，马上回她：「真是动不动就C8 C8的……」并且用短短一句反问堵住她的嘴。

姜芝久：「一旦摺错，那张纸就没用了。」

施恩：「C8，这是在讽刺我们这些有前科的人吧？疯女人真是倒胃口，C8……」

姜芝久：「真是动不动就C8 C8的……你是纸吗？」



有网友觉得这场面太帅，看著看著还不禁想像两个人发展感情线谈场恋爱，表示两人对戏太有火花了，从曺柔理对郑恩地的眼神都能看出一些端倪，期待后续情节发展。当然也有网友称赞曺柔理的演技，认为她成功的演出了一个故作坚强的少女。

▼快来看这场面吧！YouTube网友亦纷纷留言外表冷漠的姜芝久太暖、太帅了（按：脏话都被消音了，看原音要到各大OTT收看喔！）



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