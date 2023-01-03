胡渣熟男魅力当道！张根硕＋许城泰＋李伊莉雅新作《诱饵》预告首度公开！Coupang Play 1/27公开

即将於1月27日首度公开的Coupang Play系列作品《诱饵》，由好久不见的元祖美男张根硕，与《鱿鱼游戏》许城泰合体主演，海报与预告中可看见张根硕满脸胡渣大展熟男魅力，史上最大的诈欺案即将公开！

《诱饵》描述有史以来最大型的诈欺事件主犯传出死讯的8年后，却被指称为杀人事件的嫌疑人，他身上所围绕著多少不为人知的秘密，即将被一一揭开，是一部犯罪悬疑作品。由现今的视角来侦办这一个充满疑点的杀人事件，与过往曾动摇整个韩国的超大型诈欺事件，两个事件中有著什么样的关联性，无法预测的剧情展开以及反转不断的事件发展，加上演技派演员们的出色演出，令观众们期待。



《诱饵》由好久不见的张根硕回归，以及天生恶人的演员许城泰共同演出，穿梭在现在与过去的叙事之间不可或缺的李伊莉雅，三人的新鲜组合将为本剧带来新能量。《诱饵》更邀请曾担任人气电视剧《Voice》《客：The Guest》《纸房子：韩国篇》的导演金洪善执导，再呈现犯罪悬疑经典。



已公开的《诱饵》第一波海报及预告中，一位想要揭开事件真相的正义刑警「具道韩」由张根硕饰演，同时牵连著过往的诈欺事件与现在的杀人事件稀世罪犯「卢相千」则由许城泰饰演，两人之间的紧张关系一触即发，「必须抓住才能活VS必须死了才能活」简单的一句话却带来两人强烈的对决气氛，特别是「必须死了才能活」这句话更是令人匪夷所思。



《诱饵》预告片中也用短短的画面就叙述了五兆韩元的诈欺案主要犯人卢相千在潜逃中传出死亡消息，却被称为是杀人事件的嫌犯，稀世大罪犯卢相千是否还在某处活著？他是否真的为杀人嫌犯？现在与过往的事件之间到底有什么相关联？《诱饵》即将分成两部分公开，1月27日起每周公开2集一共6集，第二部分也将在2023上半年公开。



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