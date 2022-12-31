【2022 MBC演技大赏】少时秀英获奖喊台下润娥：你该哭了！下秒忙挤泪超好cue、润娥拿奖秀英再「帮哭」

秀英阿这样润娥哭不出来呀XD

少女时代演员Line另类合体！韩国艺界盛事《MBC演技大赏》日前圆满结束，戏剧、综艺众明星角逐奖项，成为近日论坛热议！少女时代成员秀英今年接下多部作品，主演《说出你的愿望》、《请发送粉丝信》，积极累积演技能量，凭《请发送粉丝信》拿下「杰出演技奖」，不过另类的致词内容反成为焦点XD



秀英致词对获奖表达感谢、也逐一念出《请发送粉丝信》工作人员姓名，看到台下坐著成员润娥，不忘发挥搞笑本性、喊话「润娥阿我拿奖了，你现在快哭呀！」最好笑的是，润娥还配合的用手抹脸、



润娥今年带来《黑话律师》，高质量作品创下超高收视、更被看好是夺奖热门！润娥不负众望拿下最佳女主角奖，结果在一旁的秀英马上「拭泪」！让大家表示：你们也太可爱～



sooyoung immediately “cried” when she’s on the camera during yoona’s acceptance speech i’m— pic.twitter.com/uSK2qsPiIT — ‎ً (@ultsootaeng) December 30, 2022

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻