【2022 MBC演技大赏】少时秀英获奖喊台下润娥：你该哭了！下秒忙挤泪超好cue、润娥拿奖秀英再「帮哭」

秀英阿这样润娥哭不出来呀XD

少女时代演员Line另类合体!韩国艺界盛事《MBC演技大赏》日前圆满结束,戏剧、综艺众明星角逐奖项,成为近日论坛热议!少女时代成员秀英今年接下多部作品,主演《说出你的愿望》、《请发送粉丝信》,积极累积演技能量,凭《请发送粉丝信》拿下「杰出演技奖」,不过另类的致词内容反成为焦点XD



秀英致词对获奖表达感谢、也逐一念出《请发送粉丝信》工作人员姓名,看到台下坐著成员润娥,不忘发挥搞笑本性、喊话「润娥阿我拿奖了,你现在快哭呀!」最好笑的是,润娥还配合的用手抹脸、



润娥今年带来《黑话律师》,高质量作品创下超高收视、更被看好是夺奖热门!润娥不负众望拿下最佳女主角奖,结果在一旁的秀英马上「拭泪」!让大家表示:你们也太可爱~



sooyoung immediately “cried” when she’s on the camera during yoona’s acceptance speech i’m— pic.twitter.com/uSK2qsPiIT