【2022 MBC演技大賞】少時秀英獲獎喊台下潤娥：你該哭了！下秒忙擠淚超好cue、潤娥拿獎秀英再「幫哭」

秀英阿這樣潤娥哭不出來呀XD

少女時代演員Line另類合體！韓國藝界盛事《MBC演技大賞》日前圓滿結束，戲劇、綜藝眾明星角逐獎項，成為近日論壇熱議！少女時代成員秀英今年接下多部作品，主演《說出你的願望》、《請發送粉絲信》，積極累積演技能量，憑《請發送粉絲信》拿下「傑出演技獎」，不過另類的致詞內容反成為焦點XD



秀英致詞對獲獎表達感謝、也逐一念出《請發送粉絲信》工作人員姓名，看到台下坐著成員潤娥，不忘發揮搞笑本性、喊話「潤娥阿我拿獎了，你現在快哭呀！」最好笑的是，潤娥還配合的用手抹臉、



潤娥今年帶來《黑話律師》，高質量作品創下超高收視、更被看好是奪獎熱門！潤娥不負眾望拿下最佳女主角獎，結果在一旁的秀英馬上「拭淚」！讓大家表示：你們也太可愛～



sooyoung immediately “cried” when she’s on the camera during yoona’s acceptance speech i’m— pic.twitter.com/uSK2qsPiIT — ‎ً (@ultsootaeng) December 30, 2022

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