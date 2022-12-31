元旦情侣提前报到！李钟硕曾透露退伍后改变理想型「聪慧、坚强、可爱」，网惊呼：「这描述完全就是IU啊！」

今日D社爆料李钟硕和IU已秘密恋爱4个月、曾在日本共度圣诞假期，所属社也大方承认恋情！这令网友想起今年初李钟硕曾提及新的理想型取向，惊呼跟IU一模一样！

之前李钟硕被问到理想型时一直是说「又高又瘦的女生，以艺人来说的话是李奈映前辈」，还和李奈映合作过一部戏《罗曼史是别册附录》。 但这个理想型似乎只到服兵役之前为止。

今年2月接受《ELLE KOREA》采访时，李钟硕说之前提到理想型还比较茫然，现在就很明确希望和什么也样的人结婚：「聪慧、坚强、能够让我尊敬，最重要的是可爱。」



李钟硕当时笑说这类型应该很难找，希望神明帮他安排这样的未来配偶，并表示现在已到「结婚也不奇怪的年龄」。

随后推荐了最近常听的歌，一首是紫雨林的《永远永远》，另一首就是IU作词作曲的《冬眠》。 李钟硕：「我会对词好的歌非常代入，这两首都非常抒情，多愁善感时听会一下子涌上泪水。」



李钟硕2019年3月入伍、2021年1月初退伍，沉寂一年多之后於今年7月底携话题剧《黑话律师》回归。 昨日他在MBC演技大赏摘得大赏，发表感言时用了很大篇幅感谢一位没有提到姓名的人：「退伍后有很多烦恼、害怕和担心，当时有那么一个人给了我很好的人生方向与积极思想，想藉此机会对那位说一些话。 谢谢你一直那么帅气，而且我从很久以前就非常、非常喜欢你，也非常尊敬你。」。

▽昨晚的告白现场XD



韩国网友惊呼李钟硕的理想型跟IU高度一致：「理想型改变之后，描述起来突然变得很具体kkk」、「当时看采访就想到IU」、「IU是取向破坏者kkk」、「提到结婚时以为说的是当时的女友，没想到是IU啊kkk」、「感觉从那时就在一起了耶，喜欢一个人的模样是藏不住的」、「我都觉得好心动，结婚吧！」影片已定位至1:58描述理想型的片段：



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