金宇彬寒冬送暖，圣诞节为医院病童准备礼物！多年和女友低调做慈善、近期暖举再曝光

好善良啊!

过去在韩剧《继承者们》中,金宇彬以腹黑帅男二形象深受欢迎,塑造另类风格,在韩剧中掀起痞坏男浪潮,萤幕形象十分深植人心。然而私下里金宇彬却是个爱笑大男孩,反转差异超级圈粉。



过去曾曝光金宇彬私下对工作人员的态度举止,引起一番讨论。在工作完准备离开时,向周遭人员鞠躬致谢,有礼程度令人赞叹!不只超有礼貌,之前也曾传出他常低调做公益,在养病期间也没停下脚步,被发现和女友申敏儿捐款给暴雨受灾户,让人大赞:这对情侣太暖心!



Kim Woo Bin and Shin Min Ah spending their Christmas Eve together, the lovestagram is realpic.twitter.com/JauaTgD0II