金宇彬寒冬送暖，圣诞节为医院病童准备礼物！多年和女友低调做慈善、近期暖举再曝光

好善良啊！

过去在韩剧《继承者们》中，金宇彬以腹黑帅男二形象深受欢迎，塑造另类风格，在韩剧中掀起痞坏男浪潮，萤幕形象十分深植人心。然而私下里金宇彬却是个爱笑大男孩，反转差异超级圈粉。



过去曾曝光金宇彬私下对工作人员的态度举止，引起一番讨论。在工作完准备离开时，向周遭人员鞠躬致谢，有礼程度令人赞叹！不只超有礼貌，之前也曾传出他常低调做公益，在养病期间也没停下脚步，被发现和女友申敏儿捐款给暴雨受灾户，让人大赞：这对情侣太暖心！



Kim Woo Bin and Shin Min Ah spending their Christmas Eve together, the lovestagram is realpic.twitter.com/JauaTgD0II — kath (@kdramatreats) December 26, 2022

而据消息指出，金宇彬在今年耶诞节时，特地为首尔医院的病童们准备圣诞礼物，希望能让孩子们开心！相关事宜曝光后引来一波盛赞，行善低调不张扬的作风，更引来好感！在这寒冬里不只抚慰孩子的心，也让大家心头跟著暖起来。



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