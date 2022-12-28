炫彬蓄须美黑演特工，硬汉形象再升级！新片《玩命交涉》搭黄晸玟&姜其永解救人质，2023年初上映

前不久炫彬小胡子+中长发的造型惊到不少人，这次直接变成络腮胡，真的不断挑战新形象啊！

犯罪动作片《玩命交涉》今日公开炫彬一组剧照，可谓是出道以来最富有挑战性的造型。 这部片讲述国情院特工和外交官在阿富汗解救韩国人质的故事，炫彬饰演专门负责中东和中亚地区事务的国情院要员「朴大植」，因有过一次解救失败的心理阴影，行事作风十分强悍。



剧照中，炫彬出道以来首次挑战络腮胡形象，坐在车内的侧面照可见肌肉结实的手臂，肤色也黝黑发亮。





炫彬出道初期演都市浪漫剧居多，2017年在口碑票房佳作《机密同盟》中饰演北韩刑警「任铁零」大获好评，彷佛就此开辟了新戏路。



2019年与孙艺珍二度合作tvN言情剧《爱的迫降》，饰演豁出性命也要守护爱情的北韩军官「李正赫」，一举刷新tvN有史以来最高收视纪录。



今年《机密同盟2》上映，炫彬再次贡献了激烈又帅气的打斗戏分，亦不乏幽默魅力，令「任铁零」成为其职业生涯经典角色之一。



这次在新片《玩命交涉》里，炫彬与黄晸玟、姜其永首次合作，更加升级的硬汉演技引人期待。 黄晸玟饰演专门负责交涉的外交官「郑宰浩」，希望遵循原则和程序解救人质，与炫彬产生冲突; 今年在《非常律师禹英禑》饰演「慈父上司」的姜其永摇身一变成为街头出身、嗜好赌博和饮酒的「李奉汉」，被朴大植从监狱中捞出来担任翻译。





导演由《小森林》《揭密风暴》《发球线上》林顺礼担任，韩国将在明年1月18日上映，台湾上映日期定在2月3日。



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