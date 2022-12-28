金宇彬寒冬送暖，聖誕節為醫院病童準備禮物！多年和女友低調做慈善、近期暖舉再曝光

好善良啊！

過去在韓劇《繼承者們》中，金宇彬以腹黑帥男二形象深受歡迎，塑造另類風格，在韓劇中掀起痞壞男浪潮，螢幕形象十分深植人心。然而私下裡金宇彬卻是個愛笑大男孩，反轉差異超級圈粉。



過去曾曝光金宇彬私下對工作人員的態度舉止，引起一番討論。在工作完準備離開時，向周遭人員鞠躬致謝，有禮程度令人讚嘆！不只超有禮貌，之前也曾傳出他常低調做公益，在養病期間也沒停下腳步，被發現和女友申敏兒捐款給暴雨受災戶，讓人大讚：這對情侶太暖心！



Kim Woo Bin and Shin Min Ah spending their Christmas Eve together, the lovestagram is realpic.twitter.com/JauaTgD0II — kath (@kdramatreats) December 26, 2022

而據消息指出，金宇彬在今年耶誕節時，特地為首爾醫院的病童們準備聖誕禮物，希望能讓孩子們開心！相關事宜曝光後引來一波盛讚，行善低調不張揚的作風，更引來好感！在這寒冬裡不只撫慰孩子的心，也讓大家心頭跟著暖起來。



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