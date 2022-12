金宇彬寒冬送暖，聖誕節為醫院病童準備禮物！多年和女友低調做慈善、近期暖舉再曝光

好善良啊!

過去在韓劇《繼承者們》中,金宇彬以腹黑帥男二形象深受歡迎,塑造另類風格,在韓劇中掀起痞壞男浪潮,螢幕形象十分深植人心。然而私下裡金宇彬卻是個愛笑大男孩,反轉差異超級圈粉。



過去曾曝光金宇彬私下對工作人員的態度舉止,引起一番討論。在工作完準備離開時,向周遭人員鞠躬致謝,有禮程度令人讚嘆!不只超有禮貌,之前也曾傳出他常低調做公益,在養病期間也沒停下腳步,被發現和女友申敏兒捐款給暴雨受災戶,讓人大讚:這對情侶太暖心!



Kim Woo Bin and Shin Min Ah spending their Christmas Eve together, the lovestagram is realpic.twitter.com/JauaTgD0II