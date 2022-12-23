《以一当百执事》圆满落幕！李浚荣自曝演戏没拜师全靠自己练习~

温馨小品《以一当百执事》昨日播出最终回，剧中男主角李浚荣展现暖男魅力与惠利共同完成亡者心愿任务。而他在访谈中也提到自己的演技全靠自学，并希望以适合自己的方式来练习并完成演出。

男团U-KISS老么成员出身的李浚荣，演出MBC电视剧《以一当百执事》中的金泰熙一角，剧中丰富的情感起伏，也让大家对於他的演技再度给予肯定。李浚荣表示，他在选择作品的时候，认为能否带给观众们共鸣是很重要的一环，而《以一当百执事》中解开了许多亡者未能完成的心愿与遗憾，也触动了他的内心。李浚荣也透过这部作品重新思考死亡与离别，死亡的意义相当珍贵，而经历这些的人们将再度打起精神过自己的生活，让他了解到死亡并非单方面的结束。。



死亡本身令人恐惧，但看到《以一当百执事》中的故事

李浚荣表示自己从出道时就对演戏有兴趣，也觉得练习表情演技相当有趣，不过不想像机器一样反覆练习，於是在网路上找出一些独白的桥段，反覆听著自己念台词的声音，一边练习演戏。虽然一开始也历经无数的失败与挫折，李浚荣表示自己总是在选角时就被淘汰，但他仍然不灰心不停地尝试每一种可能性，最后得到了演出《付岩洞复仇者们》的机会。



就像考试题目总在课本里的道理一样，李浚荣觉得熟读剧本是了解角色的不二法则，有他登场的画面，除了背下自己的台词以外，他连对手演员的台词也都会熟记。最近非常努力在戏剧领域的他，不希望大家认为他是「歌手出身的演员」，而应该是「歌手兼演员」，希望当歌手与当演员的认同感都同样被重视。



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