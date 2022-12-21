李秀满的最爱？Super Junior金希澈再和李秀满同框出游，炫耀什么叫「被老板疼」！

社会化技能点满！

Super Junior成员金希澈天不怕地不怕！作为韩流天团的一员，在艺界拥有崇高地位，而综艺感更是一绝！超皮的个性常常逗的前辈不知怎么回话！大胆的性格与妙语如珠的绝佳反应能力，除了是热门节目《认识的哥哥》、《我家的熊孩子》固定班底，手上也握有多档节目主持，深受观众喜爱！



希澈就连对人人敬畏的老师李秀满也是超大胆！甚至曾经模仿老师让经纪人吓一跳，还被说是「偶像界第一人敢这样做的！」不过从这也能看出李秀满对希澈的疼爱！两人先前就曾一同出游打高尔夫，李秀满甚至还亲自开车！两人关系十分紧密。



only kim heechul can make lee soo man drive for him pic.twitter.com/0oQI9RDIz4 — (@donghaeiden_) July 17, 2020

而近日金希澈又再晒出和李秀满的合照，其中也包括艺人李寿根，照片中老师看起来格外开心！超级童颜的希澈虽让人看不出岁数，但其实先前已过40岁生日，娃娃脸让人超羡慕！而在和老师的合照中。希澈也留下感性文字：「20岁进SM，如今已经40岁了，人生大半都在SM过了！」想来和老师两人的缘分也是十分深厚、难怪备受疼爱～



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻