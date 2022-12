李秀满的最爱？Super Junior金希澈再和李秀满同框出游，炫耀什么叫「被老板疼」！

社会化技能点满!

Super Junior成员金希澈天不怕地不怕!作为韩流天团的一员,在艺界拥有崇高地位,而综艺感更是一绝!超皮的个性常常逗的前辈不知怎么回话!大胆的性格与妙语如珠的绝佳反应能力,除了是热门节目《认识的哥哥》、《我家的熊孩子》固定班底,手上也握有多档节目主持,深受观众喜爱!



希澈就连对人人敬畏的老师李秀满也是超大胆!甚至曾经模仿老师让经纪人吓一跳,还被说是「偶像界第一人敢这样做的!」不过从这也能看出李秀满对希澈的疼爱!两人先前就曾一同出游打高尔夫,李秀满甚至还亲自开车!两人关系十分紧密。



only kim heechul can make lee soo man drive for him pic.twitter.com/0oQI9RDIz4