李秀滿的最愛？Super Junior金希澈再和李秀滿同框出遊，炫耀什麼叫「被老闆疼」！

社會化技能點滿！

Super Junior成員金希澈天不怕地不怕！作為韓流天團的一員，在藝界擁有崇高地位，而綜藝感更是一絕！超皮的個性常常逗的前輩不知怎麼回話！大膽的性格與妙語如珠的絕佳反應能力，除了是熱門節目《認識的哥哥》、《我家的熊孩子》固定班底，手上也握有多檔節目主持，深受觀眾喜愛！



希澈就連對人人敬畏的老師李秀滿也是超大膽！甚至曾經模仿老師讓經紀人嚇一跳，還被說是「偶像界第一人敢這樣做的！」不過從這也能看出李秀滿對希澈的疼愛！兩人先前就曾一同出遊打高爾夫，李秀滿甚至還親自開車！兩人關係十分緊密。



only kim heechul can make lee soo man drive for him pic.twitter.com/0oQI9RDIz4 — (@donghaeiden_) July 17, 2020

而近日金希澈又再曬出和李秀滿的合照，其中也包括藝人李壽根，照片中老師看起來格外開心！超級童顏的希澈雖讓人看不出歲數，但其實先前已過40歲生日，娃娃臉讓人超羨慕！而在和老師的合照中。希澈也留下感性文字：「20歲進SM，如今已經40歲了，人生大半都在SM過了！」想來和老師兩人的緣分也是十分深厚、難怪備受疼愛～



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